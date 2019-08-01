夏季水果多，食物过敏要当心

水蜜桃味美多汁，是很多人爱吃的水果，但并不是所有人都有尝鲜的口福。近日，宜兴一名10岁女童吃了水蜜桃后，出现口唇肿胀、喉头水肿等严重过敏反应，幸亏家长及时送医，方化险为夷。

7月25日下午4点多钟，家住宜兴芳桥镇的10岁女童欣欣和妈妈、弟弟分吃了一个水蜜桃，欣欣只吃了一小块，没过多久，欣欣告诉妈妈自己的嘴唇不舒服。母亲李女士抬头一看，不禁大吃一惊，只见女儿的嘴唇竟然肿得跟香肠似的。欣欣喝水时，觉得喉咙口发紧，像是被什么东西堵住了。

李女士心知不妙，赶紧带着孩子来到社区卫生服务站，医生诊断为水蜜桃过敏，给欣欣用了抗过敏的药。看到女儿的嘴唇迟迟不消肿，李女士不放心，又带着孩子来到宜兴市中医医院就诊，经过对症用药，欣欣的过敏症状逐渐缓解，目前已恢复正常。

“我们三个人都吃了水蜜桃，为什么我和儿子都不过敏，只有欣欣一个人过敏呢？她以前吃水蜜桃都没事，为什么这次会突然过敏？”面对李女士的疑问，宜兴市中医医院皮肤科主治医师张园解释说，水蜜桃和芒果、菠萝、猕猴桃一样，属于常见的容易引发过敏的水果。“水蜜桃之所以会引起过敏，很多人误以为是因为桃子表面的绒毛导致的，其实不然。”张园指出，水蜜桃的果皮果肉中含有丰富的植物蛋白，其中LTP脂质转移蛋白是最常见的过敏原。水蜜桃过敏的症状，主要表现为口腔内、嘴唇、口腔周围出现发红、肿胀、瘙痒，有些人还会出现皮疹、呕吐、腹痛、呼吸困难等症状，严重者甚至会因喉头水肿、过敏性休克而危及生命。

“同一种食物，为什么有的人吃了会过敏，有的人却不会，这是体质差异导致的。”张园表示，有的人以前吃某种食物不过敏，但某次吃的时候，突然就过敏了，这种情况并不少见。她解释说，过敏体质的人首次接触某种致敏原后，体内会产生一种特异性抗体，当这种抗体达到一定数量，再次接触相同致敏原时，便会产生一系列过敏反应。为此，她提醒市民，日常生活中，一旦出现疑似食物过敏的症状，要及时就医。如果确诊对某种食物过敏，以后就不能再吃这类食物了，否则会导致更严重的过敏反应。