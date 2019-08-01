北京中医药大学各家学说教研室主任 赵 艳

中医认为，生命的维持全赖于气，它是一切组织活动的营养所系，又是五脏六腑机能活力的大总管。在人体“三宝”精、气、神中，“气”的作用最为重要，正如金代名医李东垣所说，“气乃神之祖，精乃气之子。气者，精神之根蒂也”。一旦气虚，则会导致气的推动、固摄、防御、气化等功能减退，脏器组织机能减退，出现少气懒言、气短汗出、倦怠乏力、内脏脱垂等一系列症状。李东垣认为，只要找到气虚的根源，找到能给人“提气”的药物，诸般症状便可迎刃而解。因此，他从“补中焦脾胃、益元阳之气”出发，创立了补中益气汤，至今仍为临床广泛应用。

李东垣是中医史上赫赫有名的“金元四大家”之一，河北正定人，脾胃派的鼻祖，擅于从脾胃入手治病养生。他认为，气虚的根本在脾胃。脾胃居于人体正中，脾负责升清，胃负责降浊。所谓“升清”，是把水谷之精微往上输送到肺里，通过“肺朝百脉”，使“水精四布”，滋养全身。所谓“降浊”，则是把糟粕往下输送到小肠、大肠，最后排出体外。胃能降则脾能升，脾和胃就像杠杆一样保持着人体升降的平衡。因此，脾胃虚则气虚，极有可能导致人体升提、支撑功能下降，各组织脏腑得不到中气的充分升提和支撑，就容易出现下坠，妨碍功能。

正是认识到了这一点，李东垣的补中益气汤由黄芪、人参、炙甘草、当归、白术、陈皮、升麻、柴胡所组成，主治脾虚气陷证。方中，黄芪补中益气、升阳固表，人参大补元气，炙甘草、白术补气健脾，当归养血和营，陈皮理气和胃，升麻、柴胡帮助脾胃升提清气。

李东垣还强调，养好气除了注重顾护脾胃，做到饮食有节、起居有常，还要注意“省言”。传统中医学认为，言语过多会损伤元气，省言可使气血和谐，也就能健康长寿。因此，建议大家日常生活中最好做到三个时间“省言”：进食时省言，可避免食物呛入气管；睡觉前省言，能尽快入眠，睡眠质量也相对较高；疲惫时省言，有助精力恢复。

根据李东垣补中益气汤的精髓，结合现代人群普遍存在的问题，这里为大家推荐两种简便易行的“提气”法，也能起到“补中益气汤”的效果。

1.喝芪精杞参茶。生黄芪30克、黄精15克、枸杞10克、西洋参10克，开水冲泡做代茶饮。此茶尤其适合夏季饮用。

2.做补中益气操。每日清晨，以肚脐为中心，掌心沿顺时针方向轻摩小腹，以微微发热为度；然后，擦热手掌，贴紧额中，从上往下按摩至下巴，再沿着两颊，从侧面按摩回额中，以面部微热为度。此动作循环做5~10次。按摩小腹有助肠胃蠕动，按摩面部可促进津液分泌，两者都有助脾胃运化。▲