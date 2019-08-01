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吸烟还可能让人失明

2019年08月01日08:19 来源：人民网-生命时报

　　非洲眼科学会发表的一项新研究结果表明，吸烟不仅伤肺，也会伤害眼睛，使广大烟民视力下降甚至失明的概率翻倍。

　　肯尼亚国家禁酒和药物滥用行动管理局于2018年开展了一项有关全国居民不良习惯与健康状况的关联性调查。非洲眼科学会的眼科专家艾莎·法兹拉尼博士及其研究小组对该调查数据进行了梳理分析。结果发现，肯尼亚全国吸烟情况存在明显的地区差异。沿海和东部地区烟民最多，15~65岁人群中，吸烟率高达11%。其次是内罗毕地区，吸烟率达到10%。尼安萨省的吸烟率最低，仅为5%。对比分析发现，吸烟率最高的地区，居民失明发病率比尼安萨省高约1倍。

　　法兹拉尼博士说，长期吸烟的人群更容易发生弱视或老年性黄斑变性，进而增加致盲风险。二手烟的危害同样很大，许多不吸烟的人也都感受过香烟对眼睛的刺激，如眼灼热、流泪和瘙痒等。因此，经常暴露于有烟环境也会增加失明风险。（方文革）

(责编：李轶群、杨迪)


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