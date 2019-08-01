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做事拖拉，原来是天生的

2019年08月01日08:18 来源：人民网-生命时报

来自德国波鸿大学和德累斯顿工业大学的一项联合研究发现，“拖延症”可能是遗传的。

研究小组调查了278名男女志愿者的基因型，主要关注酪氨酸羟化酶基因（TH基因）。根据TH基因表达的差异，人体大脑中会出现不同数量的儿茶酚胺类神经递质。我们熟知的多巴胺正属于儿茶酚胺家族。研究小组使用调查问卷来记录参试者对行为的自控能力，结果发现，行动控制能力较差的女性有较高水平的多巴胺遗传倾向。

波鸿大学生物心理学系埃尔汗·根茨博士表示，一个人倾向于推迟任务还是直接处理任务，取决于他是否有能力在受到干扰的情况下保持特定的行动意图，多巴胺可能是其中的关键。一直以来，多巴胺被认为与认知灵活性的增强有关，但它也往往伴随着注意力的分散，这就有可能导致“拖延症”。雌激素间接影响大脑中多巴胺的产生，因此，女性可能更容易受到影响，进而反映在行为上。该研究发表在《社会认知与情感神经科学》杂志上。▲ （江 越）

(责编：李轶群、杨迪)


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