不足一滴血就能测出重金属

汞、铅、镉、砷等重金属可通过饮食、呼吸或皮肤接触等方式进入人体，并在大脑、肾脏等器官内累积，渐进式破坏身体正常功能。中国科学院近期一项新研究在测定血液重金属含量方面取得重大突破——只需“极微量”血液即可进行准确检测。

中国科学院合肥智能机械研究所研究员黄行九课题组首次将场效应管技术应用于人体重金属测量研究领域，并成功研发出一种新型芯片。研究人员为芯片装备了分子探针，使“超灵敏检测”变为现实。实验结果显示，该芯片可闪速检测血液汞含量。借助这项新技术，只需大约10微升（＜1滴）血液就可检测出人体内的汞离子含量是否超标，最小可检测水平达到10纳摩尔/升，相应检测速度还不到1秒钟。这个采血量是传统技术采血量的1/200，且操作简洁，成本降低。

研究人员表示，新研究对减少病人痛苦和提高血检准确性都具有重要意义。借助该项技术，还可研发出适合其他医学检测、生物检测、食品检测等领域的专业芯片，应用前景极广。▲ （金 也）