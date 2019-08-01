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桑拿天除湿首选空调

除湿机耗电少、维持效果好，但适合冬季

2019年08月01日08:15 来源：人民网-生命时报

最近，南北方的湿度都偏高，动辄超过80%，让人感觉身上潮乎乎的，只有打开除湿设备才舒服些。空调的制冷模式与除湿模式、除湿机、电风扇，哪个效果最好最快呢？台湾《康健》杂志刊文揭示了答案。

空调制冷和除湿机的原理是相同的，都是利用冷凝的方式，将空气带进机器，再把空气中的水汽变成水滴，空调将其通过管道排向户外，除湿机则留在储水箱中。

空调的制冷模式本身也可以除湿，与除湿模式的区别在于：室内温度接近空调预设温度时，机器运转强度就会降低，除湿功能也同时变弱；除湿模式则是在降温功能下降后，还能维持一定的除湿效果。有相关实验表明，空调制冷模式的除湿力较强，除湿所花的时间短，比除湿模式速度快、效力强。台湾科技大学电机工程系副教授萧弘清指出，制冷模式除湿虽然效果好，但也有局限性，就是需要温差足够大，才能持续制冷除湿，会让人冷得不舒服，耗电量也大。

相比之下，除湿机耗电量较小，能维持一定的湿度。空调的除湿模式虽能维持湿度，但效果比不上除湿机，适合喜欢室内不太热、较干爽的人。因此，夏天适合使用空调的除湿或制冷模式，但冬天因为室温本来就低，建议用除湿机。另外，最省电的是电风扇，送风时气压会降低，水就容易蒸发，但效果稍弱。

除湿设备怎么用才能发挥最大功效？萧弘清建议，客厅等大空间可用空调制冷，更衣室等小空间适合用除湿机；浴室用完后，可以先将地板、墙壁的水擦干，再用电风扇吹，又快又省电。或者，如果室内潮湿，可以先开空调制冷20分钟，让湿度快速降低，关掉后再开除湿机。（郭五陵）

(责编：李轶群、杨迪)


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