雨后别忘清积水防蚊虫

每年的8月至10月是登革热高发季节。目前，东南亚各国登革热疫情严重，其中菲律宾、越南、马来西亚和泰国发病案例均超过5万例，柬埔寨和斯里兰卡超过3万例，新加坡8419例。今年截至7月30日，广州共报告本地确诊病例65例、输入病例143例，监测显示蚊媒密度高。

伊蚊是登革热、寨卡病毒的传播媒介，广州市卫生健康委表示，当前广州已进入登革热流行季节，提醒广大市民朋友务必做好个人防蚊防护工作。

广东省卫生健康委日前公布的最新蚊媒监测结果显示，全省3165个伊蚊监测点中，有89个测出蚊媒密度属于高密度，其中广州占了28个。专家表示，登革热可防可治，关键是做好清积水、防蚊虫特别是在雨后，对登革热病例早期发现、早期诊断、早期治疗。在登革热流行季节，出现可疑症状时，应该及早就医。

症状：

突然发热、头痛

个别会出现重症

登革热是由登革病毒引起的急性蚊媒传染病，主要通过伊蚊叮咬在人群中传播，人与人之间不会直接经过呼吸道、消化道或者接触传播。每年的6月~11月是登革热在广州的主要流行季节，高峰期为8月~10月。各年龄组人群均可感染登革病毒而发病。

登革热发病较突然，有发热、头疼、眼眶痛、骨关节和肌肉痛、皮疹出血（皮下出血点或流鼻血）等症状，发热1~2天可达39℃~40℃，严重的患者会出现休克衰竭甚至死亡。广州市第八人民医院副书记、传染病学专家张复春介绍，尽管登革热早期症状和流感有相似之处，但只需要扎手指验个血常规，基本就能对登革热和流感进行鉴别，因为登革热病例的血象多数会出现白细胞和血小板的减少。目前，广州的二甲以上医院都具备有诊断登革热病例的能力。

目前对于登革热，未有特效抗病毒药物，但对于大部分患者来说，进行止疼、补液、中医药辨证施治等支持治疗，一般五天到七天就会好。“只有个别登革热会出现重症，目前广州的救治水平是国际领先的，市民可以放心，最重要是早期发现、早期诊断、早期治疗。在登革热流行季节，出现可疑症状时，都应该及早就医，尤其是伴有基础病的老人、孕妇、小孩等重症高危人群。”张复春说。

市卫健委还提醒，今年东南亚及南美洲登革热疫情呈高发态势，旅行前要了解和熟悉相关传染病的防治基本知识，增强防病意识，旅行中做好个人防护工作，配备驱蚊药具，避免蚊虫叮咬，发现有相关症状的，应当立即就医。此外，归国入境时如有发热、头痛、关节痛、皮疹等症状，应当及时进行卫生检疫申报。入境后15天内出现可疑症状者，应当尽早就医治疗，并向医生说明旅行史。

传播：

花斑蚊是“罪魁祸首”

白纹伊蚊在广州俗称花斑蚊，是传播登革热的罪魁祸首，成蚊主要在白天活动，并叮咬人；且白纹伊蚊必须将虫卵产在水中，虫卵也需要在水中才能发育为幼虫和蛹，室内外各种容器积水也就成了花斑蚊繁衍的绝佳“温床”。

因此，预防登革热最有效的措施是做好防蚊灭蚊工作，最关键是在于环境卫生治理和清除积水，无积水就无蚊虫，无蚊虫就无登革热。市卫健委呼吁居民做到以下几点：

（1）白天户外活动，如公园、绿化带、林带等处，多用驱蚊剂喷涂在暴露皮肤（颈、手臂、腿等部位）及衣服上以预防成蚊叮咬。

（2）家庭内安装蚊帐、纱门、纱窗等实物屏障，使用蚊香、电子驱蚊器、电蚊拍、防蚊灯等装备，还可以适时使用杀虫喷雾剂向居室隐蔽处喷杀成蚊。

（3）对于家养水生植物，应每隔3至5天换一次水，并洗净根部和容器，以防有残余的幼蚊和蚊卵黏附在水生植物根部和容器壁上；或改用砂养（砂养时以水面不超过砂面为宜）。注意花盆托盘积水，每天予以清除。

（4）做好家居洁净和环境卫生，及时清除垃圾，特别是破盆烂罐、瓶子、瓶盖、蛋壳、一次性餐具等容器。清除家居闲置容器积水，翻盆倒罐，并将其倒置，清除无用的容器。

（5）清除废弃轮胎；有积水的轮胎，应倒去积水，并用干布吸干，然后妥善放置。

（6）对于长期无法清除的积水，如车库积水井、水生植物等，可以投放废机油和杀灭幼虫的缓释包药物，可保持三至五月对伊蚊幼虫的杀灭作用。

（7）一旦出现发热、头痛、骨关节和肌肉痛、伴有皮疹症状等可疑症状，应及时就医，以明确诊断和及时治疗，以免延误病情或者通过蚊子传染给他人。