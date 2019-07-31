卫健委：超2亿劳动者接触各类职业病危害

人民网北京7月31日电（王国菁）30日，在健康中国行动推进委员会办公室召开的介绍健康中国行动之职业健康保护行动的发布会上，国家卫健委职业健康司司长吴宗之指出，2018年我国就业人口7.76亿人。据抽样调查，约有1200万家企业存在职业病危害，超过2亿劳动者接触各类职业病危害。

吴宗之表示，当前我国正处在工业化、城镇化的快速发展阶段，前几十年粗放发展积累的职业病问题集中显现，职业健康工作面临诸多新问题和新挑战。职业健康保护行动主要包括劳动者个人、用人单位和政府三个方面内容。

一是劳动者个人要树立职业健康意识；强化职业病防治法律意识；加强劳动过程防护，严格按照操作规程进行作业；提升急性职业病危害事故的应急处置能力；加强防暑降温措施；除了企业职工外，加强长时间伏案低头工作或长期前倾坐姿人员、教师、交通警察、医生、护士、驾驶员等特殊职业人群的健康保护等7个方面。

二是用人单位行动要为劳动者提供卫生、环保、舒适和人性化的工作环境；建立健全各项职业健康制度；加强职业病危害项目申报、日常监测、定期检测与评价，在醒目位置设置职业病危害公告栏；规范劳动用工管理，依法与劳动者签订劳动合同，为劳动者缴纳工伤保险费等7个方面。

三是政府行动要研究修订职业健康法律法规、标准和规章；研发、推广有利于职业健康的新技术、新工艺、新设备和新材料；完善职业健康技术支撑体系；加强职业健康监督检查、优化职业病诊断程序和服务、加大保障力度；组织开展 “健康企业”创建活动，拓宽丰富职业健康范围，积极研究将工作压力、肌肉骨骼疾病等新职业病危害纳入保护范围等7个方面。

“职业健康保护行动事关广大劳动者的健康和亿万家庭的幸福，事关社会经济可持续。我们倡导所有的用人单位、所有劳动者个人、所有工作场所树立以劳动者健康为中心的思想，加快推动各项措施落地落实，为实施健康中国行动、保护劳动者健康做出积极的贡献。” 国家卫生健康委规划司规划处处长桂熠表示。