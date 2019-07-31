2018年我国累计报告职业病97.5万例 尘肺病占90%

人民网北京7月31日电（王国菁）30日，在健康中国行动推进委员会办公室召开的介绍健康中国行动之职业健康保护行动的发布会上，国家卫健委职业健康司司长吴宗之表示，截止2018年底，我国累计报告职业病97.5万例，其中，职业性尘肺病87.3万例，约占报告职业病病例总数的90%。

吴宗之强调，由于职业健康检查覆盖率低和用工制度不完善等原因，实际发病人数远高于报告病例数。

尘肺病作为一种严重的职业病存在因病返贫、因病拖贫现象。就如何预防这一问题，国家卫生健康委职业健康司副司长王建东表示，近期印发的《尘肺病防治攻坚行动方案》明确要求开展尘肺病患者救助行动，国家有关部门和地方政府将采取以下三项措施对诊断为尘肺病的患者实施分类救治救助。

一、对于已经诊断为职业性尘肺病且已参加工伤保险的患者，严格按照现有政策规定落实各项保障措施。

二、对于已经诊断为职业性尘肺病、未参加工伤保险，但相关用人单位仍存在的患者，由用人单位按照国家有关规定承担其医疗和生活保障费用。依法开展法律援助，为诊断为职业性尘肺病的患者提供优质便捷的法律服务。

三、对于已经诊断为职业性尘肺病，但没有参加工伤保险且相关用人单位已不存在等特殊情况，以及因缺少职业病诊断所需资料、仅诊断为尘肺病的患者，将符合条件的纳入救助范围，统筹基本医保、大病保险、医疗救助三项制度，做好资助参保工作，实施综合医疗保障，梯次减轻患者负担。

与列为职业病尘肺病相比，职业健康保护行动将颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛列为劳动者个人应当预防的疾病。

如何做好这些疾病的预防，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所副所长孙新表示，上述疾病尚未列入我国现行的《职业病分类和目录》中，也就不是法定的职业病，但它们都是与职业活动有关的工作相关疾病。

“我相信随着我国经济的快速发展，社会保障能力不断提高，我国将会适时研究和调整职业病目录，把对劳动者健康危害最严重的工作相关疾病纳入目录。”孙新补充称。

职业健康不仅关系到劳动者个人的身体健康和生命安全，也关系到国家经济发展和社会稳定的大局。

对于职业健康行动，吴宗之表示，国家卫健委将与有关部门密切配合，坚持以人民健康为中心，从以工作场所职业病危害控制和职业病诊断治疗为中心，加快转变到以劳动者健康为中心上来，不断推动用人单位落实职业健康的主体责任，提升劳动者个人的健康保护意识，政府和社会持续为劳动者提供全方位、全周期的健康服务。