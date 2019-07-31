24小时亚健康生活 你是这样吗

“抽烟等于慢性自杀”、“久坐等于慢性自杀”……有人调侃说：“突然发现我这一天啥都没干，都忙着自杀了！”

是的，如果你按照这份24小时作死指南生活的话，真的要担心下自己了！

第一条：8:00不吃早餐

研究表明，不注重吃早餐的人寿命甚至平均缩短2.5岁。不吃早餐，大脑会释放出需要高热量的信号，导致午餐和晚餐摄取“垃圾食品”的概率大增。长期如此，肥胖症、高血压、高血脂和糖尿病等风险都会越来越高。

正确姿势：早餐是一天中最重要的一餐，要吃营养充足的早餐。鸡蛋是早餐最正确的打开方式！“早起一个蛋，瘦身又健脑”。

第二条：11:00长时间对着电脑

长期坐在电脑前不动，血液黏稠度较高，下肢可能形成深静脉血栓，运动时血栓脱落，可能会造成肺梗死，严重可能导致猝死。澳大利亚一项研究发现，久坐1小时的危害约等于抽两根烟，也就是减寿22分钟。

正确姿势：如果每坐1小时就起来5分钟的话，可以阻止久坐带来的伤害。

第三条：13:00饭后一支烟

“饭后一支烟，赛过活神仙”，但你已经靠近气管炎→肺心病→肺癌的死亡三部曲了！有研讨显示，终身吸烟的人，要少活20年到25年，吸一次烟，少活11分钟。

正确姿势：不管是饭前还是饭后，还是尽量远离烟草。

第四条：15:00该尿不尿，该喝不喝

工作忙、学习忙、游戏忙，有点渴了，但也没时间喝水，有尿意但感觉还可以忍一忍。当你感到口渴的时候，你的身体至少已经流失了1%的水分。长时间缺水会增加血液黏稠度，诱发心脑血管疾病。而尿液长时间不能排泄，长期反复，会使盆腔器官功能紊乱，造成抵抗力下降。

正确姿势：饮水要少量多次,这样既可及时保持身体水分的平衡，又不至于增加心脏和胃的负担。不要等口渴时再喝水，口渴是体内轻微失水的表现。切忌憋尿，不管有无尿意，都应增加排尿的次数，最科学的做法是每小时排一次尿。

第五条：19:00去应酬暴吃一顿

在饭桌上谈事，暴吃一顿、喝点感情酒，难得有一天回家好好地吃一顿饭。饮食不规律，饭局上的烟、酒以及不知不觉过度饮食，肠胃始终处在受损状态，再加上体重超标，长期下去就可能诱发癌变。哈佛大学一项研究还发现，越常在家吃饭的人得糖尿病概率越低。另外，常在家吃饭增胖概率也较低。

正确姿势：记住“早餐吃得像皇帝，中餐吃得像平民，晚餐吃得像乞丐”就行了。

第六条：21:00赶第二摊，夜宵+烧烤

吃夜宵容易促发胃癌，因为胃黏膜上皮细胞寿命短，一般2~3天再生一次，而且都是在夜间休息时进行。如果经常在夜间进餐，胃黏膜得不到及时修复。晚上吃的食物停留在胃里会促使胃液大量分泌，对胃黏膜造成不良刺激。

正确姿势：为了自身健康，还是尽量不吃或者少吃夜宵为妙。真的要吃的话，记住两个字“味清”，尽可能吃一些易消化、有营养的食物，比如牛奶、汤水之类，而且不宜进食太多。

第七条：23:00葛优瘫

毫无支撑地陷进沙发里，对脊椎、腰椎危害非常大，腰椎受压，很容易引发腰椎间盘突出，导致脊椎畸形。

正确姿势：把一个有支撑力的靠垫放在腰后面。如果没有靠垫，应该尽量往椅子里面坐，让腰椎有东西支撑。

第八条：24:00手机放不下

在床上使用1个多小时的手机，其发出的蓝光会减少人们生成褪黑激素总数大概22%。换句话说，玩了手机1小时后，你或许不得不再玩上3小时，因为你已经睡不着了。

正确姿势：摒弃上床看手机的毛病，养成良好的规律性的起居习惯，每天尽量在同一时间入睡。睡前不要剧烈运动，不要过饱或饮茶、喝咖啡。

第九条：2:00就是不睡

瑞典科研人员的一项长达15年的跟踪研究发现，那些睡眠时间为7小时的人比睡眠多于8小时和睡眠少于6小时的人要长寿。那些不能每天保证7小时睡眠者可能面临略微高出正常水平的早亡风险。

正确姿势：保证每天正常睡眠时间6至8小时，坚持早睡早起。