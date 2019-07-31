问：正规进口的化妆品中文标签应包含哪些信息？

答：正规进口的化妆品外包装上的中文标签应包含以下内容：产品名称；原产国或地区名称以及生产商名称及地址；经销商、进口商、在华代理商在国内依法登记注册的名称和地址；生产批号及使用期限；进口（非）特殊用途化妆品（备案）批准文号；加贴CIQ标志等。

对体积小又无小包装的特殊产品，如唇膏、化妆笔等，应标注产品名称和制造者名称。总体而言，要有中文标注信息，标注标签的外观与原包装外观相近。

问：如何从感官和价格上识别假冒进口化妆品？

答：从外观上看，不合格或假冒化妆品的包装瓶往往较为粗糙，有的瓶盖与瓶身咬合不紧密或者有渗漏现象；包装印刷质量不如真品清晰，套色不正。有的产品结构不够细腻，颜色不匀；有的呈颗粒状，有杂质斑点；有的存在充气、发霉、酸败、发臭现象；有的还有干缩、油水分离现象。

消费者在购买进口化妆品时，除应根据上述几项识别产品真伪外，还应结合其他因素，如价格及购买渠道等因素。有些在网上或小店铺售卖的所谓进口化妆品，其价格与大型商超的售卖价格相差巨大，此时就应提高警惕。

学会并运用识别进口化妆品的一些常识，同时选择正规的购买渠道，才能降低购买假冒进口化妆品的风险。

问：如何解读化妆品成分表？

答：根据规定，从2010年6月17日起，所有在中国境内销售（包括国内生产和进口报检）的化妆品都需要在产品包装上真实标注产品配方中加入的全部成分的名称。实施全成分标识规定，既符合各国法规规定，保护消费者知情权；也能提供更全面的产品信息，方便消费者选择需要和喜爱的产品，并避开过敏原料。

化妆品成分表的标识有如下规律：

1.所标识的成分名称按其在配方中的含量由大到小顺序排列，即排位越靠前，表明该成分在化妆品中的含量越高。如水是大多数化妆品中最常使用的溶剂，在许多情况下是含量最多的成分，所以一般排在成分列表最靠前的位置。

2.对于产品中含量小于或等于1％的成分，在位于加入量大于1％的成分之后，可以任意顺序排列，成分之间不分先后。

3.香精虽然是多种香料的混合物，但在配方表中只作为一个成分，用“香精”一个词进行标注，并和其他成分一起按照加入量的顺序排入成分表中。

4.色素一般以着色剂的编号（即索引号）进行标注。如“CI73015”，如果没有编号，可以采用着色剂的中文名称“颜料黄”予以标注。

由此可以看出，成分排名的先后顺序并不代表它们的重要性。像水和其他一些物质，如甘油、丁二醇等，都是常用的溶剂，但其除了基本的保湿作用外，更多的是分散和溶解化妆品中的有效成分，帮助这些有效成分接触到皮肤或者毛发，以充分发挥作用。特别要提醒的是，化妆品中很多有效成分的含量可能不如水高，在成分表中排在水的后面，但其是化妆品发挥功效的重要因素。

问：外资品牌在中国销售的化妆品都是进口的吗？

答：外资品牌在我国境内销售的化妆品大致有三类，第一类是产于外资品牌本国的产品；第二类属于OEM产品，第三类是ODM产品。

其中OEM和ODM产品都产自境内，由外资企业委托在华企业生产，外资企业只全权负责市场运作和产品营销。OEM产品与ODM产品的主要区别是，OEM产品是为品牌厂商（如外资企业）量身订造的，生产后只能使用该品牌名称，不能冠以生产者自己的品牌名称再行生产；而ODM产品则要看委托的品牌企业是否买断该产品的版权，若没有买断，制造商有权以自己的品牌名称再组织生产。上述第一类属于进口化妆品，第二类和第三类不属于进口化妆品。

（摘编自《化妆品安全知识读本》 中国医药科技出版社出版 谷建梅主编）