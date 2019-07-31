医养结合：“中国式养老”温暖“夕阳红”

作为世界上老年人口最多的国家，中国政府积极应对人口老龄化趋势，不断扩大基本养老、基本医疗保障覆盖面，形成了以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，老年宜居环境建设持续推进，敬老养老助老的社会氛围日益浓厚。越来越多的中国老人，感受暖暖“夕阳红”。

嵌入式社区养老护理：让老人不再“看病难”

“早上8点就有专人来门口接我去街道养老服务照料中心做康复训练，到晚上5点半再送我回家，服务非常周到。”家住浙江省丽水市莲都区岩泉街道84岁的赵秉佑老人说。老人有20多年糖尿病史，这两年右腿病情恶化，需要拄拐杖行走，家人帮她联系了街道养老服务照料中心。经过一段时间的康复训练，老人身心状况得到改善。“除了帮助老人做康复，这里还解决社区老年人的一些生活问题，包括提供中餐、晚餐、洗澡等服务。”护理师李红燕介绍。

近年来，丽水加强适老宜老的城市基础设施建设及基本公共服务，为老年人营造安全、便利、舒适宜居的生活环境。“我们积极推进嵌入式养老护理机构建设，尽力满足老年人‘离家不离社区’的养老健康需要。”丽水市副市长卢彩柳介绍。目前，全市已建成1842个覆盖城乡的社区居家养老服务照料中心，统一引进9家专业养老照护机构，提升服务专业化水平。

在四川省攀枝花市，则以家庭医生签约服务为支撑，以基层医疗卫生机构为平台，根据老年人健康状况和服务需求，分层分类设计签约服务包，为老年人提供家庭医生签约服务。

80多岁的蔡大爷家住攀枝花市仁和区，患慢性疾病高血压和糖尿病多年，因“脑梗塞”导致肢体活动受限，去医院看病是一件非常麻烦的事情。与医疗机构签约“家庭医生慢病管理”服务后，蔡大爷在家就可使用便携式智能设备测量血压和血糖，数据实时上传至慢病管理平台，由专业的团队进行处理。老人可通过线上挂号、复诊以及免费的药物配送，在家门口就能拿到调整后的药品。

“医养结合”：让老人病有人医、老有人养

医疗机构不能养老，养老机构不能看病，医养“两张皮”长期以来制约着老年健康事业的发展。对此，各地进行“医养结合”模式的探索。

在攀枝花市攀西医养结合（康复）示范中心，78岁的曹洪友老人每天都要起身行走一会儿。此前他因病已经5年多无法下床了，女儿觉得不可思议，更感到惊喜。

攀西医养结合（康复）示范中心是一家“医养结合”型养老机构，有专业护理人员，也有全科医生团队。2018年1月8日，患有2型糖尿病、脑梗塞、风湿性关节炎、高血压等多种疾病的曹洪友老人入住中心。当时，老人意识模糊、言语迟钝、四肢无力；由于长期卧床，全身多处压疮，腹部及四肢布满水泡，感染严重。

中心立即请各科专家对其进行联合会诊，制定治疗方案，通过积极治疗原发疾病、营养膳食、细心调养，老人的病情迅速好转。中心主任杨晓丽说，医院办养老，实现了医疗、护理、养老、康复、养生的无缝连接，入住的老人可以享受到医疗、护理和康复的“一站式”服务。

江苏省常州市则坚持养老与医护相融合、多种优惠吸引社会资本，建成了7个特色康养产业发展板块。

金东方颐养中心是常州成立较早的一家社区养老机构，建有1789户老年住宅和500张床位规模的医院、500张床位规模的护理院，收住着近3000名健康老人、介助老人和介护老人，其中百岁以上老人4名。83岁的余美玲在金东方颐养中心住了1年多，她说：“这1年来身体状况比原来好多了，和其他老人一起生活，热闹了，心情舒畅。”

打通农村老人“医养结合”最后1公里

任淑连今年85岁，是一位老党员，在江西新余市分宜县钤山镇下田村的“颐养之家”负责日常管理工作。老人介绍，入“家”的老人们不仅解决了一日三餐，更得到了精神慰藉，日子过得很有滋味。

2016年以来，为破解农村留守、独居和困难老人养老问题，江西省新余市探索“党建+颐养之家”农村居家养老新路，明确村支书、村委会主任或村小组长作为“颐养之家”责任人。截至目前，新余全市414个行政村建成736个“颐养之家”，入“家”老人9215名，实现了所有行政村和有需求老人全覆盖。

在安徽省亳州市谯城区魏岗镇的医养服务中心，记者看到，老人们有的在看电视聊天，有的卧床休息。中心内窗明几净、设施齐备，区域划分明晰。

“过去政府每个月也给发钱，但我下不了床，也没人照顾，有钱也没法花。”81岁的老人朱纪青说。老人下肢活动不便，常年卧床，背上长满褥疮。去年1月，他被接到魏岗镇医养服务中心。朱纪青说：“这里一日三餐两顿荤，天天有人照看，还有医生来查房，身上的褥疮也痊愈了，平时还跟大家唠嗑解解闷，没想到老了还有这样的福气。”