48项医疗服务价格明起调整

从8月1日起，本市将结合医疗服务实际，对部分医疗服务价格项目进行规范调整，共涉及48项医疗服务项目。市医保局要求，各有关医疗机构需按照相关通知文件，及时做好信息系统更新维护和价格公示等相关工作。

据了解，此次调整是为进一步做好医疗服务价格项目管理工作，按照相关文件的要求，对需进行政策修订和规范明确的内容，及时完善并对医疗服务价格政策进行动态调整。

记者看到，此次调整涉及48项医疗服务项目，包括支气管内插管术、口咽部异物取出术、动脉内高压注射、肢体静脉切开取栓术等，对每项医疗服务项目的项目内涵、除外内容、项目价格、医保类别、工伤保险类别等分别做出了明确规范。

例如，明确支气管内插管术是指急诊抢救所进行的普通经口支气管插管，包括咽喉、气管、支气管表面麻醉，用石蜡油润滑双腔管，给药，置入喉镜，暴露声门下插入双腔管或支气管导管，听诊和用纤维支气管镜调节双腔管或支气管导管深度准确定位固定，连接呼吸回路、麻醉机或呼吸机行机械通气，但不含纤维支气管镜检查定位，规定价格为211元每次，属于甲类医保。像肢体静脉切开取栓术，包括消毒铺巾，切开皮肤，游离静脉，静脉肝素抗凝，阻断并切开静脉，挤压肢体远端或取栓导管取栓，冲洗、缝合静脉，彻底止血后放置引流，关闭切口，规定价格为每次3279元，也属于甲类医保类别。再比如动脉内高压注射，价格规定为每次10元，是指将造影导管送至拟造影动脉部位，应用高压注射泵进行动脉造影，包括导管尾端接压力监测，测定动脉内压力，必要时在特定部位取血进行血气分析，不含动脉造影、监护、影像学引导(DSA 引导)，也属于甲类医保。

此外，此次调整还明确，封堵器为手术可收费耗材，但限定了收费范围，仅限先心病手术使用时收费。

市医保局强调，此次调整自2019年8月1日起执行，各相关医疗机构应当按照通知要求，及时做好信息系统更新维护和价格公示等相关工作。

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331家零售药店新纳入医保定点

本报讯（记者 王天淇）市医保局近日发布消息，本市又有32家医疗机构和331家零售药店新纳入医保定点，将从8月5日起为参保人员提供基本医疗保险服务。

据了解，此次新纳入的32家医疗机构包括石景山区苹果园街道苹果园四区社区卫生服务站、朝阳区三间房地区恭和家园社区卫生服务站、房山区韩村河镇东南章社区卫生服务站等，多为社区卫生服务站或村卫生室，更有不少分布在房山、怀柔等远郊区，更加方便群众就近就医看病。

相比医疗机构，此次新纳入医保定点的零售药店规模更大。记者从已公布的名单中看到，此次新纳入医保的331家零售药店包括北京国大药房连锁有限公司和平里连锁店、北京常营金象大药房有限公司、北京高碑店天保堂医药有限公司等，分布在朝阳、海淀、丰台等区，以连锁药店为主。

事实上，在此次新纳入以前，本市医保定点零售药店的规模已接近500家，加上此次新纳入的331家，全市医保定点零售药店将达到近800家。

据了解，在医保定点零售药店，参保人也可以像在医保定点医院一样持社保卡实时结算，但前提是，需要在定点医疗机构门（急）诊就医后，由医师开具外配处方，并将处方信息实时上传到医疗保险信息系统。参保人员到药店取药时，出示外配处方和社保卡，定点零售药店从医保网络下载定点医疗机构上传的处方信息，与纸介处方比对信息真实准确后，根据外配处方的药品信息进行配药，用社保卡为参保人员结算药品费用。参保人员只须交纳个人负担部分。

另外，市医疗保险事务管理中心近日通报，北京阳光博爱医院、北京市顺义区医院等4家定点医疗机构因存在违规行为被处罚。其中，北京阳光博爱医院存在申报与实际不符、药房管理混乱、财务管理混乱等问题，被中断执行协议六个月的处理，并追回违规费用；北京市顺义区医院存在未履行实名制就医有关规定，被黄牌警示并追回违规费用。（记者 王天淇）