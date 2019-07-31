高温多雨，暑湿盛行，中医教你防中暑

刚刚进入大暑，几乎每天都遭遇了无厘头的太阳雨，高温多雨的天气里，防暑降温必然是一场攻坚战。广州市妇女儿童医疗中心中医儿科主任邓健提醒大众，风、寒、暑、湿、燥、热，这六大外邪，与节气最紧密相关的就是暑气，进入三伏天后，天气炎热，这段时间一定要注意防暑降温，避免因为在户外曝晒导致中暑。

中暑时体温超过38℃以上需就医

中医称中暑为“暑厥”、“暑风”、“闭证”，认为是由于体内元气亏虚，夏季暑邪乘虚而入，灼燔阳明、触犯心包所致。邓健主任指出，出现中暑时，可出现全身无力、气短、困倦，头晕、眼花、恶心、呕吐、步态不稳，可伴发热、昏迷、抽搐等症状。在临床上，根据病情轻重，可将中暑分为先兆中暑、轻症中暑、重症中暑三种类型。

（1）先兆中暑表现为大量出汗、口渴、头晕、眼花、耳鸣、心悸、胸闷、恶心、乏力，注意力不集中，四肢发麻，体温不超过38℃。此时如能及时休息，脱离高温环境，一般在短时间内，人体调节即可恢复。

（2）轻症中暑者，上述症状加重，体温多升高到38℃以上，出现面色潮红或苍白，出现大汗、皮肤湿冷、脉搏细弱、心律加快，血压下降等呼吸急促，脉搏快。

（3）重症中暑者，病情更为严重，汗都出完后可见高热、面色潮红、血压下降，甚至发生昏迷、危及生命。所以，专家提醒，遇大汗淋漓，乏力等重症昏迷者应立即送医院救治，以免延误治疗时间。

中暑有先兆，立即降温可恢复

外出跋山涉水时，尤其是在烈日炎炎下，有可能会出现先兆中暑，此时大多数人可能会感觉头晕眼花、心悸胸闷等，邓健主任强调，此时应该赶紧去阴凉通风的地方，敞开上衣散热，口服淡盐水或藿香正气液，在太阳穴上涂抹清凉油以祛暑湿，同时用冷水毛巾敷头部、腋窝及大腿内侧以加快散热。此时通过降温处理，休息一段时间，身体可以恢复。

需要指出的是，先兆中暑时，不可以快速降温，比如立即拿冰块降温，这很有可能会让皮肤腠理毛孔关闭，导致体内的热不能散发出来。

防暑降温，避免暑气伤人

在三伏天注意防暑降温，尽量避免长时间在太阳下暴晒，邓健主任建议，外出最好能够戴帽子或者打伞。而中暑最易在最热的中午12时到下午2时之间发生，因此最好避开最热时段外出游玩。

在外出时，还需多饮水，一方面补充消耗之津液，另一方面，饮水补充了汗源，通过出汗有利于体表的散热。

暑湿容易伤阴耗气，有的人在高温下活动后感觉身体不适，头晕乏力，这说明暑气伤身，因此邓健主任建议，在炎炎夏日，睡好吃好才能养足津气，补充消耗。饮食上可选择新鲜的鱼、虾、鸡肉、鸭肉等脂肪量少的优质蛋白食品，夏季瓜果较多，既富于营养，又清淡无腻味，具有很好的清热解暑作用，如西瓜、柠檬、葡萄、菠萝、山楂、水蜜桃和杏子等，同时还需要保持足够的睡眠，如此一来，不容易被暑气所伤。