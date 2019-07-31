如何选择适合的养老机构

目前,伴随我国老龄化的到来,养老事业在国家政策的支持和政府鼓励下,在市场的巨大需求感召下,如雨后春笋发展迅速。但是,随着各种养老机构的不断发展壮大,也吸引了很多“门外汉”参与其中,养老机构也开始出现庞杂众多、良莠不齐的情况,需要我们有一双慧眼,来鉴别,从而避免不必要的损失。因此,选择什么样的养老机构,在不少人心里画了一个问号。今天我们为您提几点建议供参考。

资质齐全是硬指标

是否有正规手续是选择养老机构的首先考虑。有效执业证明主要是分两部分,一部分是养老机构有效执业证明；另一部分是养老机构工作人员根据岗位需求持证上岗。

如:有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》或《民办非企业单位登记证书》；有效期内的《组织机构代码证》；房产证明或租赁使用证明；养老机构内设的餐饮服务机构应具备食品经营许可证；养老机构内设的医疗机构应具备医疗机构执业许可证或医疗机构执业备案等。

养老机构工作人员根据岗位需求持证上岗,具备相应资质:医生是否持有医师资格证书和医师执业证书,护士是否有护士执业证书,特种设备管理人员应具备相应上岗资质；所有工作人员均应持有健康证明等。

查看养老机构是否有相对完善的制度。完善的制度有助于提高养老机构的工作效率,规范工作流程,这样的养老机构,老人自然住的舒心、有品质。

如:是否建立行政管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度、服务管理制度,符合相关安全管理制度、评价与改进制度等。

以及查看留存的有关记录是否完善；养老机构是否定期组织或者参加相关培训；养老机构工作人员每年是否体检率等机制。

具备医养结合条件

是保障

人到晚年,或多或少都有些疾病或存在突发疾病的可能,所以选择养老机构要看该机构是否具备医养结合条件,是否设有医院或医务室、康复中心等,是否能提供医疗保障服务、及时诊疗老人常见病、多发病的能力,特别是要有省市医保定点单位资质,可以充分享受国家医保政策。

考察餐饮卫生条件

老人入住养老机构吃的是否可口、顺口很重要,所以要考察养老机构的就餐管理是否规范,厨房与就餐环境是否干净,每餐菜品、主食是否多样、食材是否新鲜、绿色；考察是否有专业的营养师,是否制定科学合理的营养食谱,并能考虑不同老年人的饮食习惯提供个性化服务进行科学配餐。

考察养老看护服务

服务好不好,一看服务是否规范,是否有明确标准,服务流程是否清晰；二看服务项目是否能满足您的需求,服务是否周到细致；三看服务口碑怎么样。四看观察已入住的老人和护理人员衣着是否干净；头发和指甲是否太长,没人修剪；神情是否呆滞,郁郁寡欢。这些细节都暗示着老人在养老院的生活质量。

考察是否有心理

和社会交往服务

丰富的娱乐社交活动就必不可少,所以需要看养老院是否给老人提供这样的空间和平台,比如:是否成立各类兴趣小组、活动团体等,这些条件都有利于老人情感上的交流和情绪上的满足,给老人带去心理上的快乐与慰藉。

考察生活设施

是否齐全

要认真考察养老机构的生活设施设备是否适宜老年人使用,如:老年人居室、卫生间和浴室、就餐区域、健身娱乐等重点区域。

居住房间,要舒适、温馨、明亮、安静、防滑、通风良好等。房间里应根据老人实际需要,配设有各类生活用品、用具,物品摆放整齐有序。是否有设置紧急呼叫装置也至关重要。

公共部分适老化改造。养老机构主要的入口、门厅、走廊、居室要完全无障碍行走生活,能够满足轮椅、担架进入等通行的需求,卫生间、浴室无障碍,能够满足轮椅进入的需求；卫生间是否配有安全防护和无障碍设施,较好的通风,无异味。

公共配套部分。有符合老人身心需要的休闲娱乐健身活动用品、设施、设备,如:书法绘画室、棋牌室、舞蹈室、手工室、健身房、图书室等等,让老人老有所学,老有所乐,保证养老生活丰富多彩。

考察养老机构

交通是否便利

如果是身体健康的活力老人,那么最好选择位置在市区离家较近、交通便利的养老机构,这样既方便家人探望,也方便老人购物或探访亲友；如果是不能自理的患病老人,建议选择离医院较近的养老机构,可以方便就医和紧急求治。