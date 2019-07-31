身体缺水？不同器官补水有讲究！

逼近40℃的高温，杭州人已连续在“蒸煮”模式里生活了10天。尽管有空调的保驾护航，但不少人的身体还是纷纷被酷暑击倒。中暑的、尿路结石的、血液粘稠出意外的、干眼的等等，杭城各大医院里中招各类“热病”的人扎堆，有的甚至因此废掉了某个器官，更严重的还危及生命。

而所谓“热病”，专家们表示，多数并不是直接热出来的，本质上其实是身体的某个系统或是某个脏器缺水所致。所以，夏日里防范“热病”，学会科学补水很重要。

尿路缺水长结石，有人不幸“丢”了肾

因为一颗花生米大的结石，57岁的洪女士将面临的竟是摘除左肾的手术。7月30日上午，她在浙江省中医院接受术前的相关检查，内心依然不愿相信这是真的。

人到中年，除了血压有点高，她觉得自己的身体蛮好。

最近半个月来，因为腰有点酸胀，去当医生的亲戚那里看了看，结果意外查出左肾重度积水，再转到泌尿外科进一步检查，这侧肾脏内蓄积了大量尿液与脓液，功能已完全丧失，必须得手术切除。

接诊医生李玉兵分析，“元凶”就是卡在肾脏口子上的一颗花生米大小的结石，因为它堵住了小便的排泄通道，以致越来越多的小便在左肾蓄积，久而久之则感染化脓。而又因为人体有两个肾，当一侧出问题时，另一侧会加足马力代“兄弟”工作，因此掩盖了病情，洪女士的身体也就没出现明显的不适症状。

“热天出汗多排尿少，尿路结石高发。最近几个月来，湖滨和下沙两个院区每月要接诊泌尿系统结石患者700余例，各种碎石手术200多台，就连像洪女士这样因尿路结石导致得割肾的患者最近一个月已收治6例。”省中医院泌尿外科主任江少波反复强调，发现尿路结石平时要多喝水，及时去医院随访，千万别把小病拖成大问题。

眼睛缺水睁不开，中年男子辞了工

炎炎夏日，空调是标配，可久待空调房，眼睛会干得发酸发胀。在浙医二院眼科中心角膜和眼表病专科主任晋秀明教授的门诊里，就有不少因此来求助的患者。

杭州的吴先生，事业正处于上升期，却被眼睛缺水这个问题绊住了脚步。

早上醒来，就觉得眼睛干涩、有异物感；白天对着电子屏幕没一会儿，看东西越来越模糊，甚至感觉眼痒、眼皮沉重；夜晚回家路上开车，开了车窗眼睛怕风吹，路灯强些，就畏光要流泪……已因此无法正常工作生活的吴先生无奈辞去工作专心治病。

晋秀明教授说，除了睡觉的那几个小时在休息外，一天里大多数时间眼睛都在不停工作，再加之现代人得长时间对着电子屏幕等，使得眼睛很容易疲劳，尤其是夏季空调的使用，会加速眼睛水分的流失而加剧相关疲劳症状。其实干眼的问题很普遍，他自己就有，只要运用得当的方法给眼睛补水和休息，也就不会影响工作和生活。

血管缺水危害大，血栓心梗随时来

离开空调房才几分钟时间，一身的汗就把衣服湿透。但你肯定想不到，这一身汗可能流失了你体内500~1000毫升的水分。而你以为出汗流失的是皮肤的水分，殊不知，人体有个强大的平衡系统，在发现皮肤缺水之后，血液里的水分立马会跑去“支援”。

此时，浙江省立同德医院心血管科主任童鸿就会为那些有心血管基础疾病的患者们捏把汗。水是血液里各种成分的载体，血液里水分大量流失之后，血液浓缩。轻则血容量不足，出现头晕、眼睛发黑、心跳加快等不适应症状；重则血栓形成，特别是对于原本有血管粥样硬化的患者而言，发生心梗等心血管意外的风险大大增加，甚至可能危及生命。

因此，童主任每年夏天来临前都会叮嘱老病人们，高温时尽量避免外出，家里别不舍得开空调。而要是不得不外出，得谨记及时补充水分。

●缺水与否有标准

许多健康专家推荐的每日饮水量为1500~2000毫升，可绝大多数人一般只能喝到1000毫升左右，那么是不是意味着大家的身体都处于缺水状态？

上述几位专家表示，室内工作者与户外工作者的水分流失量不同，他们所需补水量也截然不同，所以不能简单用所谓的推荐饮水量一刀切，需要根据自身的情况差异化补水。至于怎样判断身体是否缺水，专家们给出了两条判断的标准。

一是口干。因为下丘脑会判断体内水分够不够，如果不够，第一表现就是口干。

二是排尿。除了排汗之外，排尿是人体水分丢失的又一大途径，对于健康人群而言，半天撒两泡尿为宜，如果低于这个数，最好赶紧补水，否则泌尿系统结石发生的风险会大大增高。

●补什么水有讲究

正如皮肤的补水口服没外敷来得快，不同器官和系统的补水也得讲究方式方法才更有效。

干眼：

买一台加湿器或者使用眼部喷雾会更有效，或者端杯热水熏熏眼睛，拿块热毛巾敷敷等。

尿路缺水：

多喝点凉白开，切忌浓茶、饮料。

血管缺水或是中暑、拉肚子：

最好是在水里放少许的盐和糖，稳定电解质。