“空气能”成清洁能源新看点

提起清洁能源，多数人首先想到的是风、光、水。近年来，随着建筑采暖、制冷和热水的能耗不断增加，在中国清洁能源发展过程中，“空气能”成为日益受到重视的新领域。

所谓“空气能”，即空气中所蕴含的低品位热能，和水能、风能、太阳能、潮汐能等同属于清洁能源的一种。2009年，欧盟曾通过法令将空气源热泵（空气热能）纳入可再生能源技术范畴，并定义空气热能为在环境空气中存在的能量。随着技术的发展，多种利用空气能热泵技术研发的设备也应运而生，如空气能热泵热水器、空气能热泵采暖设备、空气能热泵烘干机等。中国则一直是全球最大的空气源热泵市场之一。

“空气能”如何实现能源供应？据介绍，通常空气源热泵运用逆卡诺循环原理，通过空气中的自然能获取低温热源，以消耗一部分高品位能源（电能、机械能或高温能源）为补偿，使热能从低温热源向高温热源传递的装置，经过系统高效集热整合后成为高温热源，从而用于生产热水或供暖。

与传统能源相比，“空气能”最大的优点就是节能环保。以空气能热泵热水器为例，在淘宝上搜索关键词“空气能”，可以找到海尔、美的、格力等知名家电品牌生产的各式各样空气能热泵热水器。节能、耗电量低是这类空气能热泵热水器的主要特征，除此之外，WIFI云智能操控的功能、持续的高效稳定运行状态，让其可以为消费者提前预约，24小时享受恒温供应的热水。

一位试用了某品牌空气能热水器的消费者表示，自己试用的空气能热水器有200L的储水量，正好适合五口之家一天的热水用量。水箱保温性能不错，不用担心漏电。“我最喜欢的是它的云智能功能，可以手机远程操控加热模式和温度，还可以开关机，非常方便。不过，空气能热水器仍存在一些缺点。比如，我家在32楼，空气能热水器不太能适应好32楼的水压，热水排出量比较小。”该消费者说。

中国节能协会热泵专业委员会副秘书长赵恒谊表示，同太阳能光伏、光热设备一样，空气源热泵是近年来受关注的可再生能源产品。“当前空气源热泵一次能源利用率是燃煤锅炉的2倍，电锅炉的3倍。节能就意味着环保，节能的同时会减少多种污染物的排放。随着国家节能减排政策的大力推行，‘空气能’利用技术正在节约能源、保护环境资源等诸多方面展现出独特的优势。”赵恒谊说。

随着空气能这种新兴能源越来越被人熟知，中国很多省市也开始看到空气能在节能减排中的潜力，并出台了一系列鼓励空气源热泵在居住建筑、公用建筑和农业用能领域发展和应用的政策，这也使得空气能的应用领域变得越来越宽广。有关数据显示，空气源热能市场规模从2014年的130万台左右增长至2018年的230万台左右，市场的复合平均增速达到17%。

在清华大学低碳经济研究院院长何建坤看来，促进能源结构转型，当前要加速推进空气能等清洁能源技术的创新，建立并形成清洁、低碳、安全高效的能源体系。