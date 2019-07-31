五颜六色的冰激凌 能放心给孩子吃吗

与炎炎夏日最相配的，除了空调，便非冰激凌莫属了！大街小巷小卖部的冰柜里早已塞满了各式各样的冰棍儿、雪糕，光是那奇特的造型和绚丽的色彩就足以让路过的小朋友们挪不动脚。

给孩子买个冰激凌本不是什么大事儿，但不少家长担心，如此五颜六色的冰激凌得加了多少色素呀，会不会影响孩子的健康呢？

食用色素有个大家族

我们吃东西讲究色香味俱全，“色”即是视觉上的要求，颜值在线的食物往往让人更有食欲。这正是食用色素存在的意义，为的就是提高食品的颜值，使其更受欢迎。

食用色素属于食品添加剂中的一大类，又叫“着色剂”，它们在自然状态下呈现出红、黄、蓝、绿、紫等各种不同颜色，从而可以使食品赋予色泽。

食用色素根据来源不同分为天然色素和合成色素。天然色素是从植物、动物、微生物材料中提取纯化得到的，常见的有栀子黄、红曲红、辣椒红、甜菜红、天然苋菜红、天然胡萝卜素等。

合成色素则是通过化学方法人工合成的，性质通常更加稳定，包括柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、靛蓝、亮蓝等。

在标准规定范围内使用色素

对人体健康是安全的

无论是天然提取的还是人工合成的食用色素，在批准使用前必须都经过权威机构的科学评估，特别是人工合成色素，更是需要经历各种毒理学实验和严格的安全性评估程序来证明它的安全性。

同时，我国《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760）明确规定了各种色素的允许添加范围和使用量要求。国内外大量研究表明，在标准规定范围内合理使用色素，对人体健康是安全的。

不可否认，之前有一些关于食用色素（主要是合成色素）对儿童健康产生不良影响的报道，包括造成过敏、引发行为问题、影响智力发育等。但这些危害多与长期过量进食含色素较多的食品有关。

我们要判断某种物质对健康的影响时，除了要看这种物质本身的毒性，还需要考虑摄入量。色素也不例外，它们本身无毒或毒性很低，只要控制好摄入量，避免长期过量摄入，就不用担心安全问题。

注意选择正规产品 并适量食用

食用色素没那么可怕，偶尔给孩子买个冰激凌降降温、解解馋完全没问题。但如果天天吃好几个冰激凌，甚至还额外吃一些五颜六色的其他糖果零食饮料等，就不可取了。

给孩子购买冰激凌时，应选择正规企业生产的产品。选购前，注意看产品标签上的相关信息。某些连包装都没有的冰激凌存在的问题或许就不只是色素这一点了，有些甚至用的是非食用色素，那问题就更大了。

文/马冠生博士、王小丹博士生