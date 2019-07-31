李桓英：让麻风病人重获新生

李桓英，她是首都医科大学附属北京友谊医院、北京热带医学研究所研究员，不过，她更是世界著名麻风病防治专家。她将全部精力贡献给麻风病的防治和研究工作。她长期奔波在云、贵、川贫困边远地区，曾经4次遇险，2次翻车、2次翻船，两侧锁骨和肋骨都摔断过。她解决了麻风病防治领域的重大策略和技术上的关键问题，为我国政府制定控制和消灭麻风病的整体规划、为全球实现消灭麻风病目标的可行性提供了重要依据。从57岁至今，李桓英的人生都给了麻风病研究。是她，让麻风病变成可治疗的普通疾病；也是她，让麻风病人从“鬼”变回了人。

1958年，国家百废待兴，留学美国的李桓英婉拒了世界卫生组织续约邀请，只身辗转回到中国，甚至还瞒着定居美国的父母。1978年，李桓英调到北京友谊医院、北京热带医学研究所，从此，57岁的她便将全部精力贡献给麻风病的防治和研究工作。

麻风病是人类古老的疾病，历来是备受歧视的、致残的“不治之症”，不但给患者带来极大的痛苦，还给社会带来莫大的恐惧。人人唯恐避之不及，就连许多从医的人也对麻风病人绕道而行。可李桓英不怕，她大胆创新，将国外先进的治疗方法与中国实际相结合，率先开展了服药24个月就停药的短程联合化疗和消灭麻风病的特别行动计划。短短几年，肆虐数千年的麻风病魔成了可控、可治的普通疾病，全国麻风病人从11万人降至不足万人，年复发率仅0.03%，远低于国际组织小于1%的标准。

1994年，李桓英的治疗方案被世界卫生组织在全球推广。1996年，她又率先在国内开展消除麻风运动，首次提出了麻风病垂直防治与基层防治网相结合的模式，被称为“全球最佳的治疗行动”，促进了麻风病的早发现、早治疗。

“以前人们对麻风病怕得要命，我就不信那个邪，就要和这种错误观念斗。”李桓英用自己做试验：病人家的水她仰头就喝，饭捧起就吃；病人试探着同她握手，她拉着就长时间不松；遇见病人，她总是拍拍肩膀，摸摸鞋里有没有沙粒……麻风病患者说：“麻风病把我们从人变成了鬼，是李教授把我们从鬼变回了人。”

为了我国麻风病防治事业，李桓英向世界卫生组织申请到上百万美元防治经费，长期奔波在云、贵、川贫困边远地区，7个地州、59个县镇，几乎每一个村寨都留下了她的足迹。在深入麻风病区的途中，由于山高路险、道路崎岖，李桓英曾经4次遇险，2次翻车、2次翻船，两侧锁骨和肋骨都摔断过。她不是没有在心里叫过苦，只是她始终觉得，既然已经选择了这条路，就要无比坚定地走下去。

李桓英还带领麻风病研究课题组的同志进入分子生物学研究领域，开展麻风病早期诊断、耐药基因检测和分子流行病学的研究。多年来，李桓英不断优化治疗方案，缩短疗程，消除歧视。她解决了该领域的重大策略和技术上的关键问题，为我国政府制定控制和消灭麻风病的整体规划，为全球实现消灭麻风病目标的可行性提供了重要依据。她的努力，被世界卫生组织官员诺丁博士评价说：“全世界麻风病防治现场工作，你是做得最好的。”

2016年，95岁高龄的李桓英向党组织递交了入党申请书，她这样写道：“在多年的社会生活和医疗工作中，我深刻领悟到中国共产党是全心全意为人民服务的党。也正是在党的培养、支持和帮助下，我为广大麻风病患者做了一些工作，取得了一定的成绩，党又给了我很多荣誉和鼓励。我虽已进入耄耋之年，但愿意以党员的身份为麻风事业奋斗终生！”当年12月，李桓英与医院年轻的医务工作者一起庄严宣誓，正式成为中国共产党的一员。生命不息，奋斗不止，在麻风病研究的道路上，李桓英还在继续前进。（记者 蒋若静）