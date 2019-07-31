宝宝热出痱子睡不好？防痱该做的你做了吗？

夏季气温高，宝宝出汗多，出汗后没有及时擦掉汗液，汗液堵住汗腺，宝宝就会长痱子。下面就给大家介绍几点防痱子的方法：

选宽松衣服

尽量选择比较吸汗、柔软的纯棉衣物，在款式上尽量避免紧领紧袖口，衣领宽松宽大的衣服最适合夏天的宝宝。

保持皮肤清洁和干燥

无论是洗澡之后还是运动过后，都要记得给宝宝擦汗，因为有汗的地方最容易长痱子。

保持室内凉爽

可以使用空调、电扇等设备，降低室内温度，但需要注意避免冷风直吹宝宝。室内凉爽，减少宝宝汗液排出，可以有效预防痱子发生。

洗温水澡

一定要避免热水烫洗，洗澡的水温在34至36℃间即可，洗澡的时间控制在五分钟到十分钟。尽量不要用肥皂、浴液，以减少对宝宝皮肤的刺激。

个人卫生要注意

潮湿的衣服要及时更换，换之前用干净的毛巾擦干宝宝，尤其注意脖子底下、腋窝、大腿根等皱褶部位。

正确使用痱子粉

痱子粉是可以预防痱子的，但是使用的前提很重要。痱子粉一定要涂在干燥的皮肤表面才能起到预防作用，宝宝身上所有皱褶部位可重点涂抹。

避免与成人长时间进行皮肤接触

对于不会走路的孩子，父母不要整天抱着，抱时最好用一块毛巾搭在胳膊与宝宝的屁股之间，避免皮肤直接接触。

饮食以清凉清淡为宜

多给宝宝喂水，还可以自制一些如西瓜汁、绿豆汤、冬瓜汤等清凉食物。要让宝宝多吃青菜和瓜果，这样既可以消夏解暑，又可以补充水分及维生素，增加凉爽感。