这种痛风药存致命风险！美国、加拿大、日本多国发布用药警示

近日，用于治疗痛风的日本帝人制药(Teijin Pharma)畅销药物非布司他(Uloric)因可能存在心血管方面的致命风险，接连被美国、加拿大、日本等国“黑框警告”。痛风患者服用时应知会其潜在隐患。

“一直不知道非布司他可能存在心血管风险、主治医生也没询问心血管相关病史。”谈及非布司他心血管方面的风险，已服用此药5年的刘先生有些意外。

非布司他疑存心血管致命风险，多国提示谨慎用药

江苏南京的刘先生，患痛风五年，在长达五年的治疗中一直服用非布司他来控制病情。然而，对于药物可能存在心血管方面的危害，至今依然完全不知情。

只是回想服药期间是否出现了心血管方面的不适感时，刘先生说：“血糖和血脂会有增高，会自己通过锻炼来恢复正常值，没有将这种身体反应和服用非布司他联系起来。”

非布司他作为目前国内治疗痛风的畅销药，早在2009年就被美国药品评价和研究中心(FDA)批准用于治疗痛风患者的高尿酸血症。在2009年批准非布司他上市时，FDA就要求在处方信息中包括了一个关于非布司他治疗患者可能发生心血管事件的警告和注意事项，并要求进行一项大规模的上市后安全性临床试验。

基于FDA对一项在6000例患者开展的安全性临床试验结果的深入评估，美国食品药品监督管理局(FDA)2019年2月发布信息，警告非布司他可能增加患者的心血管死亡风险，要求在药品包装盒以及药物使用说明书中加入最突出的警告——黑框警告。

FDA建议，还要明确注明：如果有心脏病或中风病史，应告诉医生，与其讨论使用非布司他治疗痛风的益处和风险。

健康时报记者不完全统计发现，仅美国一国就分别在2009年、2017年、2018年和2019年连续在FDA发布相关警告，警示非布司他存在着对于心血管方面的危害，提醒患者谨慎用药。2017年世界卫生组织药物信息显示，使用非布司他与别嘌醇相比，增加心脏相关死亡的风险和所有原因的死亡。截止至2015年3月1日，在WHO全球个例安全性报告数据库系统中，共有32例可疑与使用非布司他相关的病例报告，其中8例死亡。研究者也指出，无法排除非布司他对导致心力衰竭或心力衰竭加重的作用。

基于世界卫生组织的非布司他病例报告，2016年加拿大卫生部发布信息称，高尿酸血症和痛风与心血管疾病风险增高相关，这可能影响对这一人群中心血管副作用的评价。

治痛风药物数量有限，非布司他畅销全球77个国家

“即使非布司他有对心血管方面的危害，也不会轻易停药。”刘先生在接受记者采访时说，他有些无奈，由于患有肾结石，医生说，不能服用其他痛风治疗药物。

“能用于治疗痛风的药物仅有非布司他、别嘌醇和苯溴马隆三种。”北京积水潭医院风湿免疫科主任医师伍沪生向健康时报记者介绍，包括非布司他在内，这三种药物中的任何一种都有它不可避免的不良反应。

据2017年中国痛风现状报告白皮书显示，截止到2017年，中国高尿酸血症人数已达1.7亿，其中，痛风患者超过8000万人，而且正在以每年9.7%的年增长率迅速增长。

痛风发作的始作俑者是高尿酸，降尿酸显得尤为重要，而非布司他正是一款能够有效降尿酸的药。非布司他由日本帝人制药研发，在治疗药并不多的高尿酸血症及痛风领域，被称为世界上近40年来有效控制痛风的新药。

帝人制药成立于1918年，总部在日本东京和大阪。目前，帝人制药已与美国、欧洲、中国等100个以上的国家和地区缔结了独家销售契约，截止于2018年9月，非布司他已在77个国家和地区上市。

《中华临床免疫和变态反应杂志》2019年4月发表的《非布司他与心血管事件》指出，高尿酸患者在中国逐渐增多，已成为继高血压、高血脂和糖尿病后的第四高，但目前用于降尿酸的药物有限。

非布司他中国已上市，药盒尚无明显“心血管风险”警示

在原研药物中国上市之前，帝人制药专利期已到期，于是国内开始出现了多种品牌的仿制非布司他。

刘先生长期服用的就是非布司他国内仿制药。

中国国家药监局也先后四次发布了有关非布司他对于心血管危害的警告。健康时报记者采访了几位痛风患者，均表示在服用非布司他时，没有被告知其该药物在心血管方面的风险。

根据帝人制药官网信息，2018年10月3日，由帝人制药株式会社研发的痛风患者高尿酸血症治疗药非布司他(菲布力)获得中国药监局上市许可。在中国上市之后，帝人制药与安斯泰来制药(中国)有限公司签订了本药品的销售委托书，2019年2月25日首批日本原研非布司他片发往全国各地的医疗机构。

针对国内药品是否按照美国FDA建议，在药盒和说明书上添加心血管风险的相关警示问题，7月29日下午，健康时报记者以患者家属的身份致电安斯泰来，一位药品服务中心的工作人员称：“在说明书中的不良反应一栏有相关提示，但是由于药盒容量有限，没有标注该药物在心血管方面的危害。”

伍沪生认为，医生在指导痛风患者使用非布司他的过程中应当将这一警告作为重要考虑因素，详细询问患者的心血管病史，告之患者该药物在心血管方面可能出现的不良反应。伍沪生告诉健康时报记者，国内专家对于欧美等国的这一警示已经引起足够的重视，并已经在指导患者用药的过程中将其作为重要的考量因素。

“目前尚未遇到过因为服用非布司他而导致心血管疾病的案例。但是使用非布司他前也确实有必要询问患者的心血管病史，并告知其危害。”中国老年医学会糖尿病专业委员会主任委员祝开思也表示。

刘先生说，好在目前能很好的控制病情，关于药物的心血管相关风险，他希望能让患者在知情的情况下，自主选择用药。