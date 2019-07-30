140年最热？部分地区体感温度超55℃，保命重点防好三种病

最近感觉进入“蒸煮模式”湿热难耐?你不是一个人在战斗！140年最热强温都被你赶上了……

日前，一则#140年来最热的6月#登上热搜。据称，美国国家海洋和大气管理局(NOAA)数据称，今年6月，是140年来(从1880年NOAA开始记录温度算起)最热的6月。

8亿人齐“蒸桑拿”

部分地区体感温度超55℃

而进入7月，高温并没结束的意思，势头依旧不减！

7月26日，中国天气网发布今年首个“全国热哭预警地图”，26日成为本轮高温范围最大的一天，波及人口约8亿人，出现高温的省会级大城市达21个，湖南、浙江等部分地方的体感温度甚至超过55℃，属于“热到蒸发”区域。

7月28日，我国高温范围继续扩大，炎热程度有增无减。不仅是东北地区开始跻身加入“热到膨胀”行列，华北，黄淮一带还会从“热到扭曲”过度到“热到融化”。

7月29日06时，中央气象台继续发布高温橙色预警：预计白天，黄淮中西部、江淮、江汉、江南大部、华南北部、四川盆地东部、贵州东部、新疆南疆盆地等地最高气温达35℃，湖北西北部、重庆东北部局地可达40℃以上。

对此，中国天气网提示，各地小伙伴千万别低估了高温，务必“哪凉快哪待着”。这波提示并非空穴来风，高温酷暑，真能“夺人性命”。

湿热天气

保命重点防好三种病

高温天气，特别是多雨的湿热天气，很容易导致细菌、病毒等微生物大量滋生，加上人们在生活中常易贪凉喜冷，因此中暑、急性胃肠炎、腹泻、空调病等夏季多发病正处于高发阶段。

中暑

热射病死亡率超50%

暑热天里的中暑，不能轻视。天气炎热，外出、高温作业等都容易发生中暑，引发头晕头昏、胸闷气短、疲惫乏力等全身不适的症状。所以太阳暴晒时，最好避免户外活动，做好防暑降温的准备。

高温天气，更要防的是最严重的中暑——热射病。热射病是中暑最为严重的一种类型，到了热射病的地步，致死致残风险极高，死亡率超过50%，非常危险。

热射病的表现有意识障碍甚至昏迷、呕吐甚至是喷射性呕吐、抽搐、凝血障碍、肌肉酸痛和酱油色尿、低血压、低血钾等水电解质代谢紊乱等。其急救措施就是降温！降温的速度决定能不能活命和有没有残疾。因此，遇到热射病，要迅速联系附近的急救中心，并将患者移至阴凉通风处就地抢救。

胃肠道疾病

四类食物入口前要把好关

夏日里最受欢迎的冷饮是胃肠道疾病主要诱因，大量进食冷饮后，胃肠道血管因冷刺激而急剧收缩，血流量会进一步减少，造成胃肠功能紊乱，甚至出现腹痛、腹泻等症状。

因此，建议在剧烈运动后，吃饭前都应少食或勿食冷饮，切忌冷热交替。浙江医院感染疾病科副主任王卫峰还提醒，隔夜菜、大排档、酱腌制品、西瓜，这四类食物入口一定要把好关。吃隔夜菜要充分加热，大排档卫生问题堪忧，吃西瓜不要太贪凉等，这些都需要注意。

空调病

室内外温差不要超过6℃

酷热难耐，人们长期在冷气充足的室内感觉十分舒适，但一旦室内外温差太大，人突然进入冷的环境时，人体皮肤和表浅的血管会骤然收缩;而从冷的环境出去时，血管会扩张，这种外周血管扩张会造成头部等其他脏器的供血不足，易出现头晕、恶心等症状。

北京朝阳医院急诊科副主任医师张达表示，夏季室内空调的温度不宜调得过低，设定的温度一般和室外的温差不要超过6℃。另外，人们不宜长时间在一个冷的封闭环境待着，要适当通风，通过空气循环让室内温度稍微变化一下，有利于身体适应外环境的变化。

本文参考资料：

①中国天气网2019-07-26《热到发紫！全国热哭预警地图出炉 8亿人齐“蒸桑拿”》

②中国天气网2019-07-29《高温橙色预警 湖北重庆局地可达40℃以上》

③《健康时报》2018-08-10《体温41℃！ 热射病死亡率超过50%》

④《健康时报》2011-07-07《夏季攻略：酷暑谨防三大疾病》

⑤《健康时报》2017-08-11《吃出来的腹泻高发季》