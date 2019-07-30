江苏省张家港中心医院影像科副主任医师 周祖德

在健康体检中，本人收集了150多名中-重度脂肪肝患者，年龄在18~25岁。诊断标准均为胸部CT平扫，肝脏实质密度均低于脾脏密度（正常人肝脏密度应高于脾脏），肝/脾CT比值小于1为轻度脂肪肝；肝/脾CT比值小于0.7，肝内血管隐约可见者为中度脂肪肝；肝/脾CT比值小于0.5，肝内血管清晰可见者为重度脂肪肝。

这些年轻人有的体型偏胖，有的正常身材，有的人喜欢喝酒，有的从不占酒。那么，这些人患脂肪肝到底是什么原因呢？

通过与他们交流才知道，这些年轻人有个共同爱好，就是都吃夜宵，睡觉太晚，大都在晚上12点以后睡觉。经分析，这些人的脂肪肝应该与经常吃夜宵，且夜宵较油腻密切相关。如果吃完夜宵短时间内睡觉，食物中的脂肪来不及消耗，就会储存在肝脏等组织内，时间一长，就形成了脂肪肝。长此以往如不引起重视并及时调整，必将影响身体健康。

引起脂肪肝的原因很多，除了公认的肥胖、糖尿病、过量饮酒、遗传等因素外，也和生活不规律、饮食不科学、晚饭吃太晚、活动太少等有关，对于上述年轻人来说，还与长期吃夜宵有关。

因此，建议经常晚睡的人调整饮食和作息时间，改掉吃夜宵的习惯，或者拉大夜宵与睡觉的时间，或者用富含碳水化合物和膳食纤维的水果替代夜宵。