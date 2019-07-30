患胃癌，女性比男性寿命长

英国皇家马斯登医院的一项新研究发现，女性食道癌和胃癌患者的存活时间比男性患者长，但在治疗过程中她们会出现更多恶心、呕吐和腹泻等不适症状。

研究人员对先前公布的4项大型随机试验的数据进行了分析。在进行手术切除肿瘤之前，参加试验的患者被分配接受化疗。在对3000多名患者（2668名男性患者和597名女性患者）的分析中，研究人员发现女性患者更有可能出现恶心（女性10%，男性5%）、呕吐（女性10%，男性4%）和腹泻（女性9%，男性4%）。此外，女性患者在接受癌症治疗后更有可能比男性活得长。

在芝加哥举行的美国临床肿瘤学会年会上宣读的这项研究成果表明，在采用标准疗法来治疗食道癌和胃癌时，女性患者可能出现更多的副作用。因此对于女性病人，在开具化疗处方时，医护人员需要向她们提供额外的辅导，让她们提前意识到化疗对肠胃的副作用。另外，男性和女性患者不仅在对化疗的反应上存在显著差异，而且在治疗后的生存时间方面也存在差异，医务工作者需要有针对性地管理病人。（王海洋）