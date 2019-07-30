止咳糖浆，不能想喝就喝

受访专家：北京中医药大学东直门医院药学部主管药师 李 明

止咳糖浆是家庭常备药物，因“良药不苦口”而深受患者欢迎。不过生活中不少人用错了止咳糖浆，导致药效难以发挥，甚至延误治疗。止咳糖浆服用中要避开哪些“陷阱”？北京中医药大学东直门医院药学部主管药师李明给出了以下提醒。

1.切忌不分症状盲目用。止咳糖浆种类非常多，必须对症使用，不可乱买乱用。止咳糖浆按成分大概可以分为中药制剂、西药制剂以及中西药结合制剂。

纯中药止咳糖浆要根据症状使用。按中医理论，咳嗽分为热咳、寒咳、伤风咳嗽和内伤咳嗽。止咳糖浆也有寒、热、温、凉之分，应根据服药季节、自身体质、咳嗽特点辨证用药。例如急支糖浆、川贝枇杷糖浆，可治疗风热感冒所致的咳嗽；川贝止咳糖浆则可散寒止咳，治疗风寒感冒。

纯西药止咳糖浆要注意使用时间。常见的有非那根止咳糖浆，含有“致困”物质，可能造成胃肠不适、困倦、嗜睡等副作用，最好在夜晚使用，新生儿、驾驶员、高空作业者等禁用。含可待因成分的止咳糖浆，长期大量服用可能令人上瘾，应根据医生建议使用。

2.不能不分人群胡乱用。有些人群不宜用糖浆剂，如高热患者。服用止咳糖浆期间，若患者出现38°C以上的高热，或出现喘促气急、咳嗽加重、痰量明显增多时，应先到医院就诊。

糖尿病患者应慎用。普通止咳糖浆含糖量较高，糖尿病患者最好用无糖型止咳糖浆。

肺心病患者要精准使用。支气管炎、支气管扩张、肺结核、高血压、心脏病等患者，服用止咳糖浆时，用量用法一定要准确，否则不仅达不到效果，还可能诱发其他疾病。

3.超量滥用伤害大。止咳糖浆口味偏甜，有些患者不把它当药，一咳嗽就用，甚至症状减轻也不停用，这会导致很多不良后果。一方面容易延误病情，找不出刺激咳嗽的真正病因；另一方面易导致患者产生不良反应，如嗜睡、乏力、肠胃不适。某些含可待因成分的止咳糖浆被滥用，还可能引发依赖性。建议患者严格按照医嘱或者药品说明书服用，自行服用糖浆者，如果三天后症状没有改善，应停止服用，及时去医院就诊。

李明最后提醒广大读者，由于止咳糖浆有一定刺激性，建议在饭后服用，以减少肠胃不适。服用时应当戒烟忌酒，不吃辛辣、油腻食物，以避免对咽喉的刺激，影响治疗效果。止咳糖浆开封后，如果没有用完，应当拧紧放到阴凉避光通风处，一般来说可保存1~2个月。