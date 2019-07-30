时代发展越来越快，物质生活越来越丰富，人们的心理状态也在发生变化。国内《心理科学探究》杂志刊登了一篇综述文章，对近几十年来社会文化变迁进行探究，发现世界民众心理变化的一个趋势是：个人主义崛起，集体主义式微。这表现在多方面：离婚率、独居率上升；在书籍、歌曲的内容中，第一人称使用率增加；孩子和宠物的命名越来越独特、唯一；关于个人主义的价值观，例如自由、竞争、自主选择等愈加流行。

越来越自我导致更多的自恋。美国社会心理学家珍·特文格在她执笔的《自恋时代》一书中说，自恋症在普通人中增长的速度，就跟肥胖增长的速度一样惊人。中国科学院心理所心理健康应用中心签约心理咨询师郑莉介绍，造成这个现象的原因主要有以下3个方面：

1.教育的影响。当孩子0~3个月大没有得到母亲的照顾和回应，便会自己抚育自己；在3~6岁时，如果幼童没有和其他小朋友玩耍，培养社会交往能力，通常很难获得共情和同理心，那么这些孩子会更多地以自我为中心。另外，现代文化和家庭在培养教育孩子时，常常强调要建立自尊心，主流文化也鼓励孩子认为自己是与众不同的。这导致很多孩子成人后，仍保持幼儿般的自我意识，并认为自己在世界上处于极端重要的位置。

2.经济因素。自我的核心是拒绝外界的限制，不想为外界所束缚。现在越来越多的金融软件满足了人们提前消费的需求，许多年轻人成了“月负族”——每月入不敷出，导致欠债。然而他们依然享受其中，因为这可以使他们暂时逃避经济能力的约束，过度消费也加强了他们的自我认同。

3.社交因素。各种社交网络都在鼓励人们去展示自我，让别人看到“完美”或是让人羡慕的自己。在《冲动的社会》一书中，作者称这种现象让社会变得真人秀化：自我才是衡量一切的标准，任何能扩大自我和吸引更多人关注的行为，不管多么冲动、愚蠢，都是个人成功的标志。

太过自我会带来一些问题。如曾有研究发现，如果人们认为未来的社会，个人之间的竞争越来越激烈，那么人际间的温暖就会越来越少；个人主义的抬头还会破坏人际关系和降低社会支持，使人们的幸福感下降；更在乎自我的人会被认为是自私，朋友相对较少，当需要帮助时，容易孤立无援；由于长期只待在自己舒服的领域，久而久之，遇到问题时就会缺乏自我调节能力，只会逃避和焦虑等。

但强调自我也有一些益处，如当按照自己的想法做事，容易有成就感；不轻信教条，判断能力更强，不易被骗； 更关注自己的感受，生活更加自由自在。

可见，个人主义不是完全不可取的，其弊端就像性格的阴暗面，当用以下几种方式来面对时，其负面影响就会少很多：1.善于反思，多听取他人的意见，摆正自己的位置。2.互相尊重，互惠互利。当别人为你付出，自己也应礼尚往来，必要时做出让步，这样才能既获得别人的回报，也能从中体验人际交往带来的幸福。3.换位思考。这是一种能力，需要多加锻炼，当与对方发生冲突，站在对方立场想一想，能让你逐渐体会他人的重要性。▲