近日，江西省儿童医院92名儿童接受“三伏贴”治疗后，出现瘙痒、灼痛感、水泡等不良反应症状，引起广泛关注。江西省卫生健康委员会事后通报称：此次“三伏贴”不良反应是辅料配制欠合理导致。目前，经专家会诊，患儿的不良反应整体可控可治，症状均有所好转。

三伏贴是一种中医传统的“冬病夏治”疗法，在夏天农历的头伏当日开始，把硬币大小的膏药贴在人体后背特定穴位上，以防治一些冬季易发的疾病。其原理是通过贴敷阳性、热性的辛辣药物，刺激穴位经络，激发阳气，协调脏腑，调整人体状态。之所以要在三伏时期贴，是因为中医认为，三伏时期人体腠理疏松，汗孔多开，全身经络最通畅，药物更易透达肌肤，渗入经络，便于达到防病治病效果。

江西省卫健委调查发现，此次之所以出现大量不良反应事件，是医务人员为提高疗效私改辅料所致，将往年配方中的“嫩姜”调整为“老姜”，酒精浓度从“56°”提高到了“62°”。配方的更改没有考虑到儿童皮肤比较娇嫩的实际情况，使得部分儿童贴敷后出现了大面积皮损。

三伏贴导致皮肤损害并非个例。2018年，杭州萧山一名女子贴三伏贴后，背部被诊断为灼伤。2015年，厦门某市民自行网购使用三伏贴后皮肤浅表烧伤……每到夏季，三伏贴不良反应事件屡有发生。对此，北京中医药大学针灸推拿学院副院长李志刚表示，三伏贴属于“发泡灸”，白芥子、生姜汁等属于“发泡”药物，会对皮肤屏障造成刺激破坏，因此正常贴敷也可能会造成局部皮肤发红、起小泡等现象，不过这种发泡属于无菌发泡，短时间就会消失。

通常，白芥子、胡延索、甘遂、细辛、生姜等是三伏贴的基本处方，全国各地医院会根据自己的经验进行一定调整，因此三伏贴配方并不完全相同。但辅料配比及具体操作中，三伏贴要依据病症、人群而定。比如，孩子的三伏贴，生姜就要选取嫩姜而不是老姜，酒精浓度也要适当低一些。

“三伏贴有人群禁忌，并非人人都适合，儿童尤其要慎重。”李志刚教授指出，三伏贴适用于气虚阳虚体质，不适用于阴虚阳亢体质者。可以用于反复发作的慢性呼吸系统疾病，如哮喘；也可用于以反复发作、冬季加重为特点，中医辨证为寒证的其他疾病，如老寒腿。孩子使用三伏贴主要是针对过敏性疾病，例如哮喘、慢性支气管炎、过敏性鼻炎等。不过，有些阳气特别盛的孩子，尤其阳气盛的小男孩不适合贴。需要提醒的是，3岁以下儿童不适合贴三伏贴，一来他们的皮肤娇嫩，难以耐受药物的刺激，二来三伏贴需在体感痛痒和不适时及时取下，3岁以下孩子语言表达受限，延迟取下易引发不良后果。另外，对贴敷药物极度敏感者、特殊体质者、妊娠期妇女、接触性皮炎患者、贴敷穴位局部皮肤有破溃者、处于肺炎及多种感染性疾病急性发热期者等人群也不可用三伏贴。

目前，市面很多宣传中，三伏贴成了包治百病的“万能贴”，不少养生馆也在开展相关项目，滥用滥贴现象时有发生。2013年，国家中医药管理局曾发布《关于加强对冬病夏治穴位贴敷技术应用管理的通知》，明确规定开展“三伏贴”服务的机构应为正规中医科、中西医结合科等医疗机构，非医疗机构不得开展“三伏贴”服务；操作人员应为中医类别执业医师等人员；处方管理上，“三伏贴”处方用药及穴位选择应由主治医师以上中医类别执业医师拟定，并上报有关部门备案。李志刚教授表示，贴三伏贴前，应到正规医院咨询相关中医专家，辨证体质后再决定能否贴敷、如何贴敷，不要自行随意贴敷。没有相应适应证的低龄儿童及禁忌证患者，不要随意贴敷。由于每个人皮肤状态不一样，有的人贴几十分钟，有的贴几小时，以皮肤局部发红，或按照患者需求出现小泡，都是可以的。具体的贴敷时间应根据医嘱进行，以耐受为度。如果出现皮疹、瘙痒、破溃等症状，必须停止贴敷。

贴敷后护理很重要：1.忌生冷、油腻、辛辣的食物，忌发物，如羊肉、海鲜等；2.不要贪凉，少吃冷饮，空调温度不要太低，避免电风扇直吹；3.衣着宽松舒适，以免摩擦贴敷部位；4.如果出现大的水泡、破溃、灼伤，应禁止沾水，及时就医治疗，防止局部感染。