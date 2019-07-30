让每个孩子都学会游泳

玩水是暑假的标配，假期来临，儿童溺水事故频发。7月13日，山东省济南市一男子带3个孩子到水库游泳，3人溺亡；7月14日，河南信阳市一名大人领着4个孩子在河滩玩耍时不慎落水，全部溺亡。国家卫生健康委员会公开数据显示，2004~2017年，溺水一直是我国1~14岁儿童意外死亡的首位原因。美国儿科学会近日指出，参加正式的游泳课程可以将童年溺水死亡的可能性降低88％，提倡儿童学习游泳。眼下正值暑期，是儿童溺水的高发期，家长们不妨送孩子去学习游泳，从根本上解决溺水危险。

在北京体育大学运动医学教研室教授、原国家游泳队科研负责人陆一帆看来，预防儿童溺水的有效措施就是学会游泳。他表示，游泳不仅是健身方式，更是一项生存技能，从人身安全的角度来说，会游泳在关键时刻能救命；从进化的角度来说，胎儿在母亲子宫里时就在水环境中生活，婴儿一出生是会游泳的，后来才逐渐遗忘，但这项技能不应该被遗落。

正是意识到了这一点，近年来我国很多高校都开设了游泳课，如厦门大学、清华大学要求学生必须上游泳课。不少国家也很重视，尤其是日本，更是从娃娃开始，全民学游泳。在日本，不会游泳的人很少，因为这是他们的必修课。

因此，陆一帆给孩子们做了一份暑期学游泳计划。

1.建议家长们带孩子去规范、安全、卫生条件好的游泳场所（游泳馆、特定海滩水域等）进行游泳运动。大一些的孩子可以和父母一起亲子游泳，婴幼儿可在家长及专业辅导人员的辅助下在小泳池“嬉戏”。需要提醒的是，家长们要提醒孩子不要去野外的水域，如水库、湖泊、海边等陌生水域玩水，由于缺乏对局部水域的了解（如水温、水流、寄生虫等情况），同时缺乏游泳安全保障设施及保障人员，这些野外水域游泳风险较大。

2.鼓励孩子学游泳、学急救。对于那些怕水、恐水的孩子可以先从亲近水、认识水开始，然后逐渐过渡到游泳池学习。孩子可以首先从打腿开始，在泳池边，双腿在水中规律划动，让孩子先适应水。其次学习换气，先在浅水区练习憋气、吐气，开始一定要慢，并不断尝试不同的吐气速度。再次，学习漂浮，先学习俯漂，初学时可以拿一块浮板或游泳圈，深吸气，头入水，目视池底，脚轻蹬池底浮起，全身处于放松状态。在孩子学会了换气和漂浮后，便可抛开辅助设备让孩子练习滑行，即让孩子头部埋在水中，两手叠压，伸向头顶，身体拉直，用力蹬池壁，向前滑行，让孩子找到在水中前进的感觉。最后，练习手脚并用，即在滑行过程中练习各种动作，刚开始，动作一定要一个一个地做，切忌不可连续动作，每次动作做完立即保持滑行姿势。

3.以上动作熟练以后，孩子可以从最简单的自由泳学起，再学习技术要求较高的蛙泳，年龄稍微大一点的孩子还可以再进一步学习仰泳和蝶泳。

除了学习和掌握良好的游泳技能，遇到危险时能从容不迫自救和救别人，也是降低溺水事件危险的重要方式。西北妇女儿童医院心肺复苏教员闫建军表示，溺水时，若能在第一时间进行心肺复苏，抢救成功率可以达到60%。因此，小孩和成人都应学会心肺复苏。具体方法如下：

第一，将溺水者从水中救出，快速清除口鼻中的水及污物。

第二，将溺水者俯卧，腹部垫高，头部下垂，手压其背部，倒出呼吸道及胃中的积水，或将其腹部放到救治者的肩上并快步走动，将积水倒出。

第三，对心跳呼吸停止的溺水者实施人工呼吸和心肺复苏：摇动肩部、高声喊叫、掐人中等判断溺水者是否有意识，检查颈动脉判断脉搏，同时判断呼吸（5~10秒）；如果无脉搏则进行胸外按压，按压频率保持每分钟100~120次，儿童按压深度2.5~3.5厘米，单手掌根或双手掌根重叠置于两乳头的水平中央处按压（婴儿按压深度约1.5~2.5厘米，用中指与无名指或双拇指按压两乳头连线下方水平处）；连续按压30次后，进行人工呼吸2次（每次吹气量300~500毫升），吹气有效标示为胸廓隆起。

第四，若2分钟后仍无效果，有条件的则应当使用自动体外心脏除颤设备（AED）进行除颤。

第五，经过现场急救后，迅速将溺水者送到附近的医院继续治疗。▲