我国老年人失能发生率为18.3% 慢病是主因

人民网北京7月30日电 29日，健康中国行动推进委员会办公室召开新闻发布会，介绍健康中国行动之老年健康促进行动有关情况。国家卫健委老龄司司长王海东在会上表示，我国是世界上老年人口最多的国家，也是人口老龄化发展速度最快的国家之一，目前我国超过1.8亿老年人患有慢性病，失能、部分失能老年人约4000万。

王海东提出，截至2018年底，我国60岁及以上老年人口约2.49亿，占总人口的17.9%；65岁及以上人口约1.67亿，占总人口的11.9%。王海东坦言，我国老年人整体健康状况不容乐观：一是超过1.8亿老年人患有慢性病，患有一种及以上慢性病的比例高达75%，失能、部分失能老年人约4000万；二是我国2018年人均预期寿命是77岁，但是健康预期寿命仅为68.7岁。这说明我国老年人患病比例高，进入老年后患病时间早，带病时间长，生活质量还不是很高。

老年健康促进行动中指出，我国2015年老年人失能发生率为18.3%。对此，北京老年医院、北京市中西医结合老年病学研究所所长陈峥表示，我国的健康期望寿命和期望寿命在全球平均值以上。目前国际上判断失能的标准是吃、穿、上床睡觉、上厕所、运动和洗浴这六项指标，其中如有一项做不了就是完全失能，而如日常行动和日常照护有一点困难的情况是半失能。

陈峥指出，随着老龄化的发展，失能老年人大多数是慢病引起的，心脏病脑血管病、恶性肿瘤排名前三，另外还有呼吸病、代谢病等其他疾病，因此要做好这些疾病的防控。按照《国务院关于实施健康中国行动的意见》要求，未来10年，要降低65至74岁老年人失能发生率，将失能的发生尽可能延迟到生命的终末期，这也是世卫组织提倡的健康老龄化的一个指标。此外，65岁及以上人群老年期痴呆患病率增速要下降。同时努力寻找有效的干预和治疗方法对于实现健康老龄化至关重要。

要实现这一目标，陈峥认为最重要的是早发现、早干预。“如果一级预防、二级预防达不到目的，只能靠三级预防，就是在发现疾病的过程当中尽早治疗。如果出现失能，要尽早康复，如确实恢复不了，只能靠一些辅具支持。所以我们要尽量把预防放到早期，尽可能地享有一个高质量的晚年。”陈峥如是说。

陈峥建议，老年人的饮食当中一定要五谷杂粮、蛋、肉、奶、纤维素、水果、豆等，营养均衡很关键。在运动方面，要适度、循序渐进，不能单一化。“因为各种运动是糅合在一起的，比如平衡运动对防跌倒有好处，柔韧性运动对拉筋骨有好处，各种运动一定要结合起来，比如说太极就是比较综合的运动。”他说。同时，他提醒老年人一定要定期体检，尤其重视血糖和血压的变化。另外，他建议老人尽量保持午睡的习惯，对健康非常有好处。（实习生 蒋凤祥）