运鸿集团与布基纳法索在农业、健康和矿产领域达成战略合作

当地时间2019年7月29日，布基纳法索总统Roch Marc Christian Kaboré（罗克·马克·克里斯蒂安·卡博雷）先生和布基纳法索农业部部长Salifou OUEDRAOGO（沙利福·卫德哥）在总统府邸会见运鸿集团董事局主席董事长李玉保先生及运鸿集团考察团一行，并针对运鸿集团在布基纳法索的农业、健康和矿产领域的投资达成战略合作。

布基纳法索总统Roch Marc Christian Kaboré 罗克·马克·克里斯蒂安·卡博雷（右一）会见运鸿集团董事局主席董事长李玉保先生（左一）

布基纳法索总统Roch Marc Christian Kaboré 罗克·马克·克里斯蒂安·卡博雷（右二）、布基纳法索农业部部长Salifou OUEDRAOGO 沙利福·卫德哥（右一）与运鸿集团董事局主席董事长李玉保（左二）商洽运鸿集团在布基纳法索投资事宜

卡博雷总统对运鸿集团一行到布基纳法索考察及投资表示热烈欢迎，并表示，农业、健康及矿产都是非常重要的领域，运鸿集团在能源、农业及健康方面有先进的专利技术和成熟的经验，很支持运鸿集团在布基纳法索进行投资及建设。希望运鸿集团能够把更多的人才和先进的技术带到布基纳法索，并与布基纳法索展开更多领域的合作，成为布基纳法索外资投资典范。

图为布基纳法索议会议长兼非洲地区G5 Sahel领导人Alassane Bala SAKANDE 阿拉萨内·巴拉·萨肯德（左一）、运鸿集团董事局主席董事长李玉保先生（左二）、布基纳法索农业部部长Salifou OUEDRAOGO 沙利福·卫德哥（右一）

运鸿集团董事局主席董事长李玉保先生向卡博雷总统介绍了运鸿集团将在布基纳法索投资的项目，同时可以解决布基纳法索10万人口就业问题，并表达了对投资布基纳法索非常有信心。另外，还将发挥自己在中国的影响力，号召周围更多的企业界朋友来布基纳法索考察投资。运鸿集团将不负众望，把本次合作做成在西非投资的标杆。

布基纳法索政府官员与运鸿集团考察人员合影留念

另据7月29日布基纳法索总统通讯局官方媒体报道，运鸿集团5年内将在布基纳法索投资约2000亿西非法郎，约合30亿元人民币，在布基纳法索进行现代化农业和健康领域的建设，建立农产品深加工工厂和保健品生产基地，并将该国建设成非洲地区健康产品生产和出口中心。

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