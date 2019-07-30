心脏病患者术后怎么办？听听心血管专家的四句话

本文专家：

中国中医科学院广安门医院院长 王阶

中国中医科学院广安门医院心血管科主任 李军

哈医大四院心内科三病房副主任 张朝颖

不少心血管疾病患者认为手术后病就好了，不需要再接受治疗，这其实是错误的想法。对于心血管疾病患者来说，术后心脏康复治疗非常重要。

心脏病患者都应接受康复治疗

中国中医科学院广安门医院院长王阶介绍，心脏康复能够延缓动脉粥样硬化发展进程，降低急性心血管事件的发生率和住院率；使患者的运动耐量增加39%，焦虑和抑郁评分分别降低66%和56%，从而提高总体的生活质量；使老年冠心病患者的5年死亡率降低大约21%~34%。

心脏康复恢复期是关键期

心脏康复通常分为三个阶段，急性期、恢复期和维持期管理。

急性期是指患者从术后到出院这一阶段，主要是在临床医生的治疗下使患者生命得到救治，大概两星期左右。恢复期则是指术后半年这一段时间。维持期管理就是病人回到家中后在社区全科医生的管理下，进行终身的康复。

其中，恢复期对于病人来说是关键时期，在这一阶段，病人要在心脏康复医师的指导下进行综合管理。了解出院后自己的运动范围和运动强度，恢复体能尽快回到工作岗位、能够旅行出去玩，并且掌握减轻症状及预防疾病复发的方法。在这期间，康复治疗师会指导病人进行有氧训练，平衡、柔韧训练，指导患者进行呼吸训练。

心理康复也很重要

中国中医科学院广安门医院心血管科主任李军强调，在关注心脏康复的同时，还应关注患者的心理。

一项对我国冠心病合并抑郁症患病率的分析显示，三级医院冠心病合并抑郁症患病率为51%，社区医院为34.6%～45.8%，其中，中度、重度抑郁症占3.1%～11.2%。在疾病进展过程中，心理的问题反过来也会加重疾病。

运动处方需个性化定制

哈医大四院心内科三病房副主任张朝颖强调，运动处方是心脏康复中重要的一部分，需要个性化定制。运动处方是基于对病人运动能力的评估，并结合病人期望目标而进行个体化制定，包括频次、持续时间、强度以及运动类型，康复开始后每30天需要根据病人情况做更新，其设定在医院诊所内和家庭中有所不同。

Tips：运动处方也需因地制宜

诊所内运动处方设定：

运动方式包括热身期、有氧耐力训练(跑步机、自行车、椭圆机、上肢运动器、行走器)；阻力训练(弹力带、哑铃)、平衡训练(巴氏球、康复体操)。训练期间，要记录下自己的心率、血压、氧饱和度、疲劳程度、代谢当量、运动时间。

家庭康复计划设定：

运动方式包括热身期(牵伸练习、慢速步行)、有氧耐力训练(小跳、下蹲、慢跑)、阻力训练(推墙、改良仰卧起坐、举重物)、低中强度家务、户外活动、娱乐活动等；患者要根据设定好的运动持续时间、运动频次、疲劳程度、目标来进行。

患者至少每周运动三次，加上家庭运动每周总共5~6次；每天运动至少持续30分钟，其中20分钟运动心率在靶心率范围内。如果包含热身、放松、力量训练及柔韧性训练，每次时间为45分钟。



本文参考资料：

①《健康时报》2019-06-29《心脏康复把好三道关》

②《健康时报》2018-05-15《心脏康复还你幸福人生》

③《健康时报》2017-02-28《心脏康复门诊都有啥》