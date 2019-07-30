高温中暑也可引发横纹肌溶解

指导专家 丁宁 长沙市中心医院急诊科副主任医师

入夏以来，长沙市中心医院收治的横纹肌溶解症病例逐渐增多。2018年1月至2019年7月，医院门急诊科收治了200多例横纹肌溶解症病例，统计发现，这些病例在炎热的夏季高发，除过度运动导致的比例最高外, 高温中暑、饮酒、服用“保健药物”等也可引发横纹肌溶解。

横纹肌溶解是指横纹肌受到损伤后，体内出现大量肌红蛋白、肌酸激酶等小分子物质，从而引起一系列表现。临床上常见症状为局部或全身性肌肉酸痛，尿液呈浓茶样或酱油色，严重者引起少尿、无尿，急性肾功能不全，甚至需要做血液透析。市民如果出现类似症状，应及时医治，以免酿成不良后果。

为减肥 中年男运动过度引发横纹肌溶解

典型病例

今年37岁的刘明(化名)是名老师，平时喜欢运动。近一年来，刘明自觉发福了，想趁夏季锻炼来减肥。7月15日晚，刘明一口气连着做了200多个深蹲，结果第二天起床，大腿疼得没法走路，小便出现酱油色，刘明赶紧到长沙市中心医院就诊。检查发现，刘明体内的肌红蛋白、肌酸激酶等肌酶指标高于正常值1000倍以上，医生诊断为横纹肌溶解、急性肾衰竭。经过补液、血液透析、碱化尿液等治疗，目前刘明的肌酶及肾功能指标均恢复正常。

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为什么剧烈运动后会出现横纹肌溶解？

长沙市中心医院急诊科副主任医师丁宁解释，人在剧烈运动时，如果准备不充分，一下运动过量、强度过大，加上出汗较多、体液丢失，又没有及时补充水分等，肌肉容易缺血缺氧，甚至细胞的完整性受到破坏。这时血液中的微环境发生变化，短时间内，大量增加的肌红蛋白经肾小球滤过至肾小管，引起肾小管堵塞。如果治疗不及时，则迅速发展成急性肾功能衰竭，严重时可致多器官功能衰竭。

高温环境连续作业 快递小哥发生横纹肌溶解

典型病例

今年21岁的快递小哥吴哲(化名)，为完成工作，时常在中午高温时段送货。7月16日下午，他开始出现头晕、胸闷、乏力、恶心等中暑症状，原以为休息后会好转，可当日晚上出现全身肌肉酸痛、抬腿困难、酱油色尿，马上到长沙市中心医院急诊科就诊，测体温达38.5℃，血液生化检查后发现，其血液中肌酸激酶、肌红蛋白指标远超正常值，被诊断为中暑、横纹肌溶解症。予以碳酸氢钠碱化尿液、大量补液等对症处理后，患者的相关指标才慢慢下降。

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为什么中暑会导致横纹肌溶解？

丁宁介绍，人体在高温环境下连续作业，在体温升高的同时，机体肌细胞内环境出现变化，在热应激的作用下，从而出现细胞的水肿、坏死，细胞内的肌酸激酶及肌红蛋白大量释放入血，出现横纹肌溶解症的相关症状。患者的肌肉疼痛、抬腿困难、茶色尿液等症状，都是血液中大量的肌酸激酶、肌红蛋白蓄积在体内所致。

服用保健品美白，女子发生横纹肌溶解

典型病例

家住长沙县的刘丽(化名)为不被晒黑，在朋友推荐下，服用一种号称可以美白养颜的保健胶囊，服用约2周后，刘女士开始觉得全身肌肉酸痛，起初以为是没休息好，可观察两三天后，刘女士发现自己双腿乏力，紧急到医院检查，结果是保健药物所致的横纹肌溶解症、急性肾衰竭、肝功能不全。后转入急诊重症监护室进行血液净化治疗才转危为安。

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为什么药物、保健品也会导致横纹肌溶解？

丁宁提醒，市民切忌盲目服用减脂、美白等保健药物，因为不同的药物导致横纹肌溶解的具体机制各不相同，药物通过不同的机制作用于细胞膜、线粒体，并改变细胞所处的内环境，比如渗透压、pH值的变化，最终导致细胞的坏死、溶解，从而出现横纹肌溶解症。

豪饮白酒+啤酒，男子发生横纹肌溶解

典型病例

7月13日，45岁的刘明哲先生(化名)晚上和朋友聚会，喝了半斤多白酒、两瓶啤酒。夜间刘先生感觉腰背及肢体疼痛，以为是醉酒导致的不适，未引起重视。第二天中午，症状明显加重，手臂无法上抬，才去长沙市中心医院急诊科就诊。相关检查结果显示，血液中肌酸激酶、肌红蛋白指标超高，尿液颜色呈酱油色，且出现肾功能损害，被诊断为酒精中毒所致横纹肌溶解症、急性肾功能不全，病情严重。经紧急救治，目前刘先生转危为安。

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为什么大量饮酒会导致横纹肌溶解？

丁宁介绍，大量饮酒后，酒精直接使肌细胞鞘膜和线粒体受到毒害，导致肌细胞溶解坏死，加之酒精中毒患者长时间昏睡，自身压迫背肌、臀大肌及大腿后肌群，导致横纹肌溶解。

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夏季如何预防横纹肌溶解症

丁宁建议，市民做好以下预防工作可明显降低横纹肌溶解症的发生风险。

1.环境：市民外出活动或者户外高温作业，要尽量避免午后最热时段，并要及时做好防暑防晒措施。一般来说，根据症状的轻重，高温中暑可分为轻症中暑和重症中暑，人体从轻症中暑发展到重症中暑，有2个小时的过渡期，在中暑早期出现头晕、口渴、大量出汗症状时，应及时休息，缓解病情，避免发展到重症中暑，甚至引发横纹肌溶解。

2.饮食：市民在夏季应避免重口味、过油、过辣的食物，尽量做到多样化，主食粗细粮搭配，以保证营养平衡;多饮水，避免大量饮酒。

3.运动：注意劳逸结合，身体不适、感冒、发热者尽量避免运动;避免在阳光直射、炎热潮湿的夏季中午进行大量运动，锻炼时应补充足够的水分、电解质等，运动要适当、循序渐进，避免同一项目长时间、大强度训练，尽量交叉训练。

4.用药：市民在服用降脂类、强利尿类等可能引起横纹肌溶解的药物时，一定要在医生的指导下服用，不能随意增加剂量，并注意定期进行血清肌酶学检查，密切关注用药期间的反应，出现不适症状及时就医。（符晴 胡文婷）

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女大学生为减肥猛踩动感单车致横纹肌溶解

夏季，正是秀腰秀腿的时节，为有个好身材，不少爱美人士纷纷开始了健身减肥。近期，留守学校的大一女生、18岁的莉莉(化名)因急于减肥，在健身房运动过度，引发横纹肌溶解症，被送到长沙市中心医院医治。

莉莉身材微胖，听同学说，健身房的动感单车可以较快地塑造完美体形，为甩掉赘肉，莉莉决定到学校附近的健身中心体验一下。虽然是第一次骑动感单车，但为了快速达到减肥效果，莉莉猛踩了30分钟才停歇。骑完后，大汗淋漓的莉莉拖着疲惫的身体回寝室。第二天早上，莉莉感到双腿肌肉酸痛无力，并且肿胀明显，不能碰也无法走路。上厕所时，发现尿的颜色呈酱油色，尿量也很少。情急之下，同学们把她送到长沙市中心医院急诊科就诊。经过抽血化验，医生诊断其为横纹肌溶解症。经床旁血液净化治疗、碳酸氢钠碱化尿液、大量补液等对症处理后，其各项指标逐渐恢复正常。

据长沙市中心医院急诊科副主任、副主任医师龙勇介绍，横纹肌溶解症常伴有严重的代谢紊乱，包括高钾血症、急性肾功能衰竭等，严重者可因多脏器功能衰竭而死亡。其病因及诱因很多，常见的有过量运动、肌肉挤压伤、缺血、极端体温(高热、低热)、代谢紊乱(低钾血症、甲状腺功能减退、糖尿病酮症酸中毒)、药物、毒物、自身免疫、感染等。像这位女大学生出现横纹肌溶解症，很可能是突然大量运动身体无法适应所导致的。

“医院急诊科每年都会接诊到数例横纹肌溶解症的患者，多数是因为高强度运动导致的发病，比如在健身房做一些强度很高的器械运动，或在运动时过量。”龙勇表示，根据临床接诊情况来看，大部分横纹肌溶解症患者均可出现肌肉的疼痛、压痛、肿胀及无力等症状，也可伴有发热、全身乏力等症状，尿液常呈茶色或红葡萄酒色，约1/3的患者可能出现急性肾功能衰竭，可出现少尿、无尿等表现，血液生化检查表现为血清肌酶增高、高钾、高磷、代谢性酸中毒等。

龙勇提醒市民，大多数横纹肌溶解症都与运动过量有关，因此市民在运动过程中要注意运动强度，特别是运动新手，应根据自身的体能制订健身计划，逐步增加运动量，不能盲目跟风。不合适的运动方式非但健不了身，反而会严重伤身。如在运动后出现肌肉严重酸痛，建议暂停锻炼，好好休息，及时补充水、无机盐和维生素，如果休息数天仍不见好转，应马上到医院做检查，以免加重病情，延误治疗。 （李华 符晴）