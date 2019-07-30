进口减肥药？ 涉毒！

近日，武汉海关下辖的武汉邮局海关在跨境电商渠道接连查获两批从德国进口、品名为“德国Tenuate retard蓝胖子瘦身颗粒”的减肥药品，成分内含国家禁止进境的一类管制精神药品安非拉酮。

安非拉酮（Amfepramone），别名安非泼拉酮或盐酸安非拉酮，为兴奋剂和食欲抑制剂，临床上主要用于治疗各种程度的单纯性肥胖症及伴有冠心病、高血压、糖尿病的肥胖患者。常用该成分药物可引起嗜睡、食欲不振、头晕、头痛、口干、胃肠道不适、出汗、心悸、焦虑、失眠、视力模糊等症状，对身体的伤害极大，久用易成瘾。我国已将其列为一类管制精神药物，通俗讲就是将其作为海洛因、鸦片等类似毒品进行严格管制。

根据《药品进口管理办法》第五、第六条之规定，进口药品必须取得国家药品监督管理局核发的《进口药品注册证》或相关许可，而进口精神药品，还必须取得国家药品监督管理局核发的《精神药物进口准许证》。《国家药品监督管理局、海关总署关于加强麻醉药品精神药品进出口管理有关问题的通知》规定：任何单位以任何贸易方式进（出）口精神药品，不论用于何种用途，均需取得许可证件。《中华人民共和国禁止进出境物品表》将能使人成瘾的精神药物列入禁止进境物品。

武汉海关提醒国内消费者，盲目使用未经国家许可进口的减肥药品，不仅严重损害身体健康，而且大量购买还存在因违法进口国家管制精神药物而被追究法律责任的风险。