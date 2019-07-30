无处方可买处方药、医生咨询环节存漏洞？

“在线医生咨询时，找个理由，或者在网上找个处方单子提交，基本都能通过。”曾多次在网上购买药品的小林这样告诉记者。

新京报记者近日对20家在线售药APP测试发现，在经过多次被曝光及平台自查后，仍有个别平台涉嫌无处方售处方药，同时，平台对患者个人信息、病情真伪的审核机制也存在漏洞。曾因用户使用过量导致死亡，引发社会关注的秋水仙碱片，也有平台不需要处方就能一次性购买多瓶。

“线上购药痛点和乱象的根源在于病患上传处方的真实合法性难以鉴别。”多年从事互联网医药行业的张丹（化名）表示，“多家平台都是患者自行描述或勾选线下已确诊疾病情况，医生仅是简单地咨询几句就能开具处方，这种流程不能确定患者病情真伪性，并不合规。”

医药行业专业人士赵亮（化名）认为，互联网医药未来趋势肯定是由国家来主导，构建一个从地方到全国性的处方共享平台。“处方从医院上传后形成电子处方，每个电子处方有唯一的识别码。由国家机构来搭建一个信息系统对处方进行审核，审核后再传到药店或者电商平台。用户可以自己选择去药店取，或者由药店配送。”

在线购药成趋势 有平台“曲线”销售处方药？

7月28日，新京报记者收到一个来自江苏徐州的货品。一天前，记者登录在线售药平台“风友汇”，在没有任何询问病情、是否持有处方的情况下，买到一盒主治痛风的处方药秋水仙碱。

网上提交购药申请，无需处方，或者简单和在线医生沟通，就可购买处方药。新京报记者近日在多家网上购药平台体验发现，网络售药流程存在漏洞。

“如今在线购药成为年轻用户买药新的趋势，这一庞大的市场引得多家互联网企业涌入。”7月23日，多年从事互联网医药行业的张丹介绍。

“需要注意的是，互联网医疗，特别是药品方面，国家监管一直很严格。”张丹说。

1999年12月，国家药品监督管理局发布《处方药与非处方药流通管理暂行规定》，禁止网上销售处方药和非处方药；2014年5月，《互联网食品药品经营监督管理办法》（征求意见稿）发布，允许互联网药品经营者按照药品分类管理规定的要求，凭处方销售处方药。这一政策的发布引燃市场，医药电商发展迅速。

“处方药进入网络销售，核心之一正是如何设立规范的管理制度，以确保电商平台所销售的处方药都基于真实的处方。”一位医药市场从业者王飞（化名）表示。

多位业内人士称，此前多个平台曾不设置任何审核过程，直接销售处方药，在线购药市场乱象频出。

“相对线下医院以及药房购买需要处方不同，线上平台的审核并不严格。”7月23日，曾多次在网上购买药品的小林告诉记者，“在线医生咨询时，随便找个理由，或者在网上找个处方单子提交，基本都能通过。”

“所有直接销售处方药的平台都是违规的。”王飞说，“如今为了避免违规，更多的平台在顾客购买处方药时都会要求出示处方，以及在线医生沟通交流。但不少平台所采取的模式把关并不严格，甚至不排除看似设立医生检测关卡，实则‘曲线’卖药的平台存在。”

5月，武汉马应龙大药房连锁股份有限公司因涉嫌采用邮售、互联网交易等方式直接向公众销售处方药，遭到武汉市食品药品监督管理局行政处罚。2018年时，广东健客医药有限公司因通过邮售、互联网交易的方式直接向公众销售处方药，被广东省东莞市药监局警告并处以罚款。

有平台没处方也可买秋水仙碱、注射液等处方药

7月22日-25日，新京报记者下载了20款在线购药APP测试发现，此前多次被媒体曝光，曾引发社会关注的秋水仙碱、注射液等处方药如今仍有部分平台继续销售，甚至有平台无需出示处方可直接购买。

在一个名为“风友汇”的在线购药APP中，记者以“秋水仙碱”为关键词进行搜索时，平台弹出两款不同厂商、价格的药品。在选择其中一款标价为8元的药品后，购买页面上除了药品图片，以及描述药品的作用外，再没有任何风险提示。

在点击“立即购买”后，新京报记者发现平台并未弹出任何医生沟通页面，也没有要求上传处方等证明，对记者所填写的姓名、地址也没有任何真实性审核。而记者尝试一次性购买20盒共计400片该药品时，系统直接转跳到支付页面。

“秋水仙碱对急性痛风性关节炎有选择性抗炎作用，为高效抗痛风药。”7月23日，在国内某医院多年从医的王弈（化名）解释称，“如果一旦超量服用的话，很容易出现低血压、凝血功能障碍以及肝、肾功能损害等情况，严重的话还可能导致患者死亡。”

据媒体报道，2018年5月，江西九江一位年轻女性通过网购APP购买秋水仙碱片剂，在陆续服下198片药后抢救无效死亡。同年11月，上海一位年轻女性同样通过网络购药平台购买了18盒秋水仙碱片剂，因过量服用导致死亡，随后家属将第三方购药APP以及进驻该APP的商家告上法庭，认为其在未获取处方情况下随意大量出售处方药。

“如果有患者来药店买秋水仙碱，我们通常都不敢多卖，还会反复叮嘱患者随时注意身体变化，一旦出现任何不良反应就立即停止服药，并去医院检查。”一位线下药店的营业员说。

另一家知名售药APP“平安好医生”也在销售这一药品。7月24日，记者登录“平安好医生”发现，有多款不同品牌的秋水仙碱在平台上销售。

当记者选择其中一款购买2盒共计40颗药时，系统先是转跳到一位“导诊医生”处，在简单咨询了患者年龄、性别以及是否在线下医院就诊后，系统再次转跳到一位在线医生的页面当中。在线医生对记者提出“姓名”、“此前是否使用过该药品”、“有无不良反应”以及“有无过敏反应”等问题后，并没有要求出示任何线下医院的处方证明，很快弹出一份由平安（合肥）互联网医院所出示的电子处方笺。

在记者下单后，接到平安好医生打来的电话，询问了姓名、年龄、是否是医生建议吃的、为什么吃、有无不良反应等问题。

2019年5月，“平安好医生”曾一度下架该药品，其负责人在接受媒体采访时表示，处方药在该平台出现原本只是为了展示和科普，并非售卖。

记者发现，除了秋水仙碱外，不少在线售药平台还有注射液售卖。

“注射液属于注射剂的一种，按照规定，所有注射剂需严格凭处方购买且不允许网上销售。”王弈说。

记者登录“360健康”APP搜索发现，平台销售的“醋酸曲安奈德注射液”、“玻璃酸钠注射液”等3种注射液均来自进驻的网上药店。在“风友汇”APP中，销售有“复方清带灌注液”，当记者尝试购买时，同样没遇到限制。

记者随后联系风友汇平台客服，就该平台“不需处方直接售卖处方药”提出咨询时，对方表示并不清楚“不可以直接售卖处方药”的规定，同时称其平台都是合法合规、处方药可以不需审核直接售卖。当记者问及所谓“合规”的规定时，风友汇工作人员表示自己不太清楚，并提供“另外同事”的电话，之后记者多次拨打该号码但无人接听。

“360健康”平台客服则表示需要反馈法务后再进行对接。记者尝试向“平安好医生”发出采访问题，截至发稿时暂未收到回复。

审核粗糙：平安好医生分分钟在线开处方

“作为电子处方，只要上面清楚地记录着药品名、相应医生、药师的签字，就能在售药平台内通用。”一位业内人士向记者表示。

多家APP在患者购买处方药时需要通过在线医生沟通后给出该药品的处方，但新京报记者测试发现，这些措施仍有漏洞可寻。

7月22日，记者随机在“平安好医生”平台上选择一款“阿莫西林”进行购买，系统显示需要和医生沟通并开电子处方。在线医生仅是咨询了记者姓名、年龄、性别后，弹出“确认近期是否使用过该药物”、“用药后有无不良反应”、“本身是否有禁忌症”、“是否有药物过敏”等问题。当记者逐一回答后，对方很快弹出一张电子用药单，上面详尽地列有诊断结果和用药建议，以及医师和药师的名字。

但意外的是，记者使用该账号购买另一款处方药秋水仙碱时，页面再次弹回此前同一位医生对话的界面中。此次记者所使用的姓名、性别均和一分钟前不同，但对方并没有提出任何疑问，同样提出类似问题，并很快开出一张列有购买秋水仙碱药品的电子用药单。根据其下方的支付链接，记者顺利进入支付页面。

而记者在“微医”APP中以“乙型肝炎”为由购买“拉米夫定片”时，平台在线医生也仅是咨询了患病时长以及肾功能是否正常，就开出病历和处方。

“感觉很机械，一板一眼地询问你问题，只要你满足了对方所列出的问题答案，就能拿到处方单。”7月23日，一位曾在“平安好医生”购买过一款抗精神病药“奋乃静”的网友称，“一度怀疑是否是电脑客服自动应答。从和医生交流咨询到下单买药，全程没超过2分钟。”

除在线咨询开具处方外，多家平台采取人工电话审核。7月23日，记者在“好药师”APP上以“拉米夫定片”为关键词搜索发现，平台上有多款不同厂家和价格的药品售卖。记者选择一款价格为410元的药品购买时发现，系统显示需要填写姓名、地址以及电话号码等登记，平台对患者进行人工电话审核。值得注意的是，记者在填写资料时发现，平台内有“上传处方笺”的要求，但其后标注着“非必填”。

记者很快接到平台审核电话。在工作人员询问“是否有医生处方”时，记者表示处方已丢失，但一直在吃这个药且没有不良反应，对方不再询问，而是问记者一次性需要多少盒，并表示一盒药价格在45元，如果买上10盒则能享受410元10盒装的优惠价格，但一次最多只能买10盒。

而实际上，记者并没有患乙型肝炎。

记者还在多个购药APP上尝试购药，并分别接到来自这些平台的电话审核，但沟通中少有平台客服主动提及要求出示处方证明，同样仅是咨询记者是否购买了该款药品以及姓名、详细地址就表示通过审核。

7月29日，记者联系上健康160平台。“我们会有专门的药师审核患者处方的详情，并且必须将处方证明照片上传，之后门店进行发药。”记者再次登录该平台尝试购药时发现，页面确实有“上传处方”选项，在没有上传处方直接点击“提交登记”后，记者很快接到来自平台审核人员的电话。对方仅是告知记者购买的是处方药，是否有医生开具处方，记者回复称一年前曾开具过，没有任何过敏反应，对方则表示已经通过审核。记者问及收货时是否需要出示处方，其称只要将药费给快递员即可。

“满减”促销处方药

“这很让人质疑平台的审核能力和机制。”7月23日，一位业内专家向记者表示。让他担忧的是，如何确保病患所上传处方以及在购药时所提供信息的真实性。

记者在调查时曾多次使用化名和虚构病情，和线下医院以及部分药房购买处方药需要出示身份证不同，这些平台几乎没有对记者真实信息以及病情做出审核。

“部分医药电商平台其实不太会关注客人信息真伪性，只要能卖出去药就行。”7月24日，一位曾从事过医药销售的人士向记者透露，“很多平台所销售的处方药都是长期服用的药品，患者买得越多越好。”

一些平台对处方药的销售数量没有设置限制，还有平台打出“满减”、“满赠”、“套餐”等促销行为。

7月24日，记者登录“健客网上药店”APP时发现，平台在阿莫西林等处方药下标注着“满399减40”、“满199减20”的优惠信息，而在“1药网”APP中，原本价格为23.5元的阿莫西林处方药标注着“3件单价低至21.5元”，同时还推出“满199减10”的促销信息。

据《药品广告审查发布标准》规定，药品广告应当宣传和引导合理用药，不得直接或者间接怂恿任意、过量地购买和使用药品。

“利用顾客占便宜、囤货的心态对处方药进行促销，很容易引发因囤积药品而导致药品过期，不排除用户服用后引发病患的可能。”王弈称。

“网订店取”、“网订店送”或成趋势

2019年4月，《药品管理法》修订草案二审稿新增规定“药品上市许可持有人、药品经营企业，不得通过药品网络销售第三方平台直接销售处方药”。

“如今草案还没有落实。一旦通过的话，会（对行业）形成很大的冲击。”7月25日，医药行业专业人士赵亮向记者表示，“（这意味着）电商平台没办法销售处方药了。”张丹则认为，政策是否最终落实并不清楚，但未来的互联网医药市场势必会越来越往互联网医院发展。

中国政法大学法治政府研究院副院长赵鹏在接受媒体采访时表示，条款更多可理解为只是禁止特定的模式下的处方药的销售，条款规定下，网售处方药仍可能存在两种方式——一是药品的上市许可人、药品经营企业不通过第三方网络，而是自建网络平台、配送的系统进行销售；二是药品通过第三方平台展示，消费者最终到线下实体药店进行相应的结算。

“线上购药痛点和乱象的根源在于病患上传处方的真实合法性难以鉴别。”张丹解释称，“多家平台都是患者自行描述或勾选线下已确诊疾病情况，医生仅是简单地咨询几句就能开具处方，这种流程不能确定患者病情真伪性，并不合规。”

2019年4月，国家卫健委体制改革司副司长薛海宁表示，将继续推动“互联网+药品流通”，推进线上线下协同发展，鼓励提供“网订店取”、“网订店送”服务。“一些大型的药品流通企业依托第三方提供药品仓储配送等优质高效的服务，群众买药用药更加便捷”。

这被张丹看为未来的趋势，“只有引入互联网医院后，或许才能更规范在线购药市场。”

“互联网医药未来趋势肯定是由国家来主导，构建一个从地方到全国性的处方共享平台。处方从医院上传后形成电子处方，每个电子处方有唯一的识别码。”赵亮说，“由国家机构来搭建一个信息系统对处方进行审核，审核后再传到药店或者电商平台。用户可以自己选择去药店取，或者有药店配送。”

中国社科院人口与劳动经济研究所社会保障研究室主任陈秋霖副研究员曾表示，从政策角度看，非处方药是允许直接面向消费者的，但处方药和患者之间，必须隔着医生，由医生来决定患者该不该用、该用什么，而非自由选购。

“除了政策的监督，更多还需要企业平台的自律，不然很容易会再次引发行业乱象。”王弈说，“如果未来因为个别玩家而导致电商平台被禁止销售处方药的话，将会对市场带来巨大的打击。”

新京报记者 覃澈 实习生 徐子林 qinche@xjbnews.com