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吃米比吃面更瘦身

2019年07月30日09:36 来源：人民网-生命时报

肥胖被称为万病之源，减重瘦身一直都是全球热门话题。不久前，日本同志社女子大学的一项大规模调查表明，主食中大米的摄入量多，肥胖风险小。

研究小组收集136个国家的数据，对包括饮食习惯、肥胖率、教育年限、65岁以上人口、人均国内生产总值、医疗支出等信息进行汇总。人均大米（包括白米、糙米、含有米粉的全部米产品）摄入量前5位的国家是：孟加拉国(473克/日)、老挝(443克/日)、柬埔寨(438克/日)、越南(398克/日)、印度尼西亚(361克/日)；大米摄入量后5位的是：英国(19克/日)、美国(19克/日)、西班牙(22克/日)、加拿大(24克/日)、澳大利亚(32克/日)。分析结果显示，大米摄入较多的国家，人口总卡路里消耗量和肥胖率处于较低水平。

研究人员表示，相对于欧美国家的高脂肪饮食以及以面包为主食的饮食习惯，大米中所含食物纤维、维生素、矿物质、植物性化合物和水分可以提高饱腹感，防止过量摄入碳水化合物。此外，吃米饭时往往搭配蔬菜，菜吃多了饭量自然会减少，这也是吃面食容易胖的原因之一。研究预测，每人每天摄入50克大米，就能减少1%的肥胖风险，全球18岁以上肥胖人数将由此减少650万。▲ （王爱琴）

(责编：李轶群、杨迪)


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