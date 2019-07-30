三豆沙葛排骨汤健脾益肾

脾肾虚的患者，就算在夏天也会身体发冷、面色苍白、腰膝酸软、腹中冷痛，且伴有肢体浮肿、久泻久痢、小便不利、夜尿多等症状。有这些症状者，在治疗同时可服用药膳调理。

推荐一款“三豆沙葛排骨汤”：取白眉豆50克、白扁豆50克、赤小豆50克、沙葛500克、无花果4个、猪排骨300克；先将猪排骨洗净，斩小段；沙葛剥皮，洗净，切厚块；连同洗净的其他食材一起置于砂锅内，加入清水2.5升、白酒少许，用大火煮沸后改用小火熬一个半小时，精盐调味即可。

本汤食材中，白眉豆味甘咸，性平，善于补中益气、健脾益肾；白扁豆味甘，性微温，长于健脾化湿和中；赤小豆味甘酸，性平，擅长利水消肿、解毒；沙葛味甘，性凉，善清肺生津、利尿、通乳、解酒毒；无花果味甘，性凉，能清热生津、健脾开胃；猪排骨味甘咸，性微寒，可益肾滋阴、益气养血、生津润燥。诸物合用，汤性平和，有良好的健脾滋肾、益气养血、滋阴生津、利湿解毒等作用，适宜夏天一般人群服食，也可用于脾肾不足、水湿运化不利，或肺胃热盛、阴津不足所致诸症的辅助治疗。▲