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玫瑰菊花饮养头发

谢明霞

2019年07月30日09:36 来源：人民网-生命时报

湖南读者王女士咨询：最近我工作压力很大，头发大把大把地掉，醒来枕头上有很多头发，让我非常烦恼。朋友推荐我一款补肾清热、疏肝理气的药茶来缓解脱发：取玫瑰花10克、白菊花5克、旱莲草10克、生地15克、陈皮6克，所有材料放在茶壶中，用开水冲泡代茶饮，每天喝一剂。请问专家，这个方子有用吗？

中南大学湘雅医院健康管理中心副主任医师杜乾君解答：对于头发，中医有两大说法，一是“肝藏血，发为血之余”，就是说如果肝失疏泄，导致气血运行不畅、虚亏，使毛发营养供应受阻，那么就容易产生头发干枯、变白、稀少、脱落等症状；二是“肾藏精，其华在发，精血不足，黑发不生”，就是说人体肾精充足、气血充盈时，头发就会表现为浓密、光亮、柔润，反之则容易稀少、枯萎、缺乏光泽。工作、生活压力大，易引起肝郁不畅，日久则易产生热性病变；且情志失调、郁怒伤肝，血逆气上会耗伤肝血，导致血虚体质，进而使人体无法化生肾精，形成肾虚体质，使头发越来越不健康。

这个茶饮方坚持每天喝，有助养血生发、防掉发，同时有补肾清热、疏肝理气的作用，对于工作压力大、脱发的人有一定帮助。方中，玫瑰花是理气解郁、活血散瘀的良药，其味甘、微苦，性温，归肝、脾二经，具有和血、行血、理气的功效。白菊花味甘，性凉，泡水喝有平抑肝阳、清肝明目、清热解毒的作用。旱莲草味甘酸，性凉，主要功能有养阴补肾、凉血止血，常用于肝肾阴虚导致的眩晕、须发早白等。生地清热凉血、养阴生津。陈皮在此方中主要发挥理气调中、燥湿化痰、协调诸药的作用。几味药合用，能缓解肝肾阴虚气郁所导致的脱发，但不建议脾虚、湿气重的人饮用。

需要提醒的是，想要照顾好肝肾健康，避免脱发，平常应养成良好的生活作息，最好在晚上11点以前就寝。少吃辛辣刺激、高盐、重口味的食物。平时注意节制用眼，稳定情绪。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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