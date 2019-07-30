受访专家：山东营养学会理事、济南大学营养学副教授 綦翠华

传统中医自古就有“夏天吃苦，胜似进补”之说。夏季闷热潮湿，身体容易困乏，脾气极易暴躁，适当吃些带“苦味”的食物可以缓解暑热，清心泄火。现代研究证实，苦味食物中含有丰富的生物碱、苦味素等活性成分，对健康有重要调节作用。山东营养学会理事、济南大学营养学副教授綦翠华告诉《生命时报》记者，常见的苦味蔬菜，每一种都是深藏不露的养生高手。

苦瓜明目护肤。“苦瓜清则苦寒、涤热、明目、清心”的说法流传已久，可见古人对于苦瓜的推崇。从现代营养学的角度分析，苦瓜富含胡萝卜素、矿物质、膳食纤维等营养物质，尤其值得一提的是，苦瓜的维生素C含量非常高，为56毫克/100克，远远高于柠檬、橘子、橙子等水果。国外科学家从苦瓜中提炼出一种名为奎宁精的物质，能提高免疫系统功能，利于人体皮肤新生和伤口愈合。此外，科学家从苦瓜中提取出口服类胰岛素药物，因此糖友非常适合吃苦瓜。苦瓜既可凉拌，又可炒肉、烧鱼，清脆爽口，别有风味。例如，凉拌苦瓜、素炒双瓜、苦瓜炒蛋，或制作苦瓜茶代茶饮。

苦菊消肿抗炎。苦菊是清热败火的美味佳肴，淡淡的苦味中夹杂着丝丝的清香。除了富含维生素C、胡萝卜素及一些钾、钙等矿物质，苦菊还含有大量的蒲公英甾醇、胆碱等成分，它们具有消肿抗炎的作用，可缓解咽喉炎、气管炎及扁桃体炎等。苦菊热量很低，洗净后生吃即可，也可做凉拌菜，如苦菊凉拌蕨根粉、糖醋花生拌苦菊等。

莴笋开胃护肠。莴笋味道清新，略带苦味，能刺激消化，增加胆汁分泌，有助增进食欲。莴笋富含烟酸，这种维生素是胰岛素的激活剂，因此糖友经常吃些莴笋，可改善代谢功能。另外，莴笋还富含膳食纤维，有助促进肠道蠕动，预防便秘。莴笋可炒、可拌，炒要用大火快炒。例如，莴笋炒黑木耳、莴笋炒肉、凉拌莴笋丝等。

芥菜补钙提神。芥菜在我国栽培历史悠久，自古就有“菜重姜芥”之说，认为芥菜可以“利肺豁痰，和中通窍”。数据显示，每100克芥菜的钙含量高达230毫克，而相同重量的牛奶含钙量一般为100毫克。并且有研究显示，芥菜中钙的吸收率与牛奶相当。除此之外，芥菜还富含维生素C、钾等营养素以及一些挥发类物质，有助醒脑提神。芥菜可以配菜炒，也可煮成汤，如虾米炒芥菜、清炒芥菜、咸蛋芥菜汤、芥菜粥等。

最后，需要提醒大家的是，对慢病人群来说，适量吃一些苦味蔬菜，对很多慢性疾病有改善作用，但是对于孕妇、婴幼儿、以及味觉退化的老年人，最好少吃。另外，如果食用苦味蔬菜后有头晕、恶心等感觉，要赶紧催吐或者及时到医院就医。恶心呕吐是身体的自我保护反应，千万不要忍着。(记者 高 阳)