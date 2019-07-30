“高铁禁止吸烟！”7月27日，从郑州东开往广州南的G93次列车上，乘警长李河在车厢内巡查时，不断重复这句话。记者从郑州铁路公安处获悉，7月1日至今，已有12名在高铁上吸烟的旅客被处以罚款或被行政拘留，平均每两天就有一趟高铁因旅客吸烟导致车速骤降或慢行。在7月11日一天之内，郑州铁路警方处理了4起高铁旅客吸烟案。（7月29日《法制日报》）

不到一个月的时间，就有12名旅客因在高铁吸烟遭到处罚，铁路警方甚至在一天内处理4起吸烟案，这还只是郑州铁路警方所办理的案件。

“高铁禁烟”有章可循，根据旅客的行为及后果，可处以罚款、行政拘留，并施以信用惩戒措施——第一次限乘180天，第二次终身限乘。对于普通旅客来讲，这种惩罚力度还是很大的。即便如此，高铁仍不断出现违规吸烟现象。

究其原因，有关专家指出，在高铁禁烟方面，相关法律法规还不够完善，目前仅有国务院发布的《铁路安全管理条例》和相关行政部门的管理规定，强制力不足。未来应通过立法，对包括吸烟在内的诸多影响列车安全的行为进行严管重罚，提高旅客违规吸烟的代价。

除此之外，还应在宣传教育等方面投入更多资源，营造一个全方位的禁烟环境。

目前曝光的高铁吸烟案例中，有一些当事人表示，自己对高铁上不可以吸烟的规定并不知情。这提示，高铁禁烟宣传做得还不够。因此，应在禁烟宣传方面，拓宽宣传渠道，创新宣传手段，利用最流行的微信公众号、朋友圈、抖音等，制作大众喜闻乐见的禁烟宣传方案，让“高铁禁烟”人人皆知。同时通过曝光典型案例，发挥舆论引导作用。