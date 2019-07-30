长寿，更要健康的长寿

老年人健康快乐是社会文明进步的重要标志。如何提高老年人的健康水平、改善老年人生活质量、实现健康老龄化？7月29日，健康中国行动推进委员会办公室召开新闻发布会，对《健康中国行动（2019～2030年）之老年健康促进行动》进行了解读。

健康老龄化离不开“9+23”

“家家都有老人，人人都会老，健康是保障老年人独立自主和参与社会的重要基础。”国家卫生健康委老龄健康司司长王海东介绍：“截至2018年年底，我国60岁及以上老年人口约2.49亿，占总人口的17.9%。我国老年人整体健康状况不容乐观，一是超过1.8亿老年人患有慢性病，患有一种及以上慢性病的比例高达75%，失能、部分失能老年人约4000万；二是我国2018年人均预期寿命是77岁，但是健康预期寿命仅为68.7岁，也就是说，居民平均有8年多在带病生存。”

为此，《国务院关于实施健康中国行动的意见》提出要实施老年健康促进行动，并指出，面向老年人普及膳食营养、体育锻炼、定期体检、健康管理、心理健康以及合理用药等知识，健全老年健康服务体系，完善居家和社区养老政策，推进医养结合，探索长期护理保险制度，打造老年宜居环境，推动实现健康老龄化。

国家卫生健康委规划司规划处处长桂熠表示：“面对这种情况，我们要大力提倡不但要活得长、更要活得健康的理念。”

据了解，老年健康促进行动，从个人和家庭、社会、政府三个层面提出了9项指标和23项具体行动内容。9项指标包括2项结果性指标，3项政府工作指标，4项个人和社会倡导性指标。王海东介绍：“首先是2项结果性指标，在未来的10年，一是65岁至74岁老年人失能发生率要有所下降。二是65岁及以上人群老年期痴呆患病率增速下降。”

然后是3项政府工作指标，这3项指标都是以2022年和2030年为时间节点。一是二级以上综合医院设置老年医学科比例要分别不低于50%和90%。二是三级中医医院设置康复科比例要分别达到75%和90%。三是到2022年，所有养老机构都能够以不同的形式为入驻老年人提供医疗卫生服务，并在到2030年期间持续改善。

最后是4项个人和社会的倡导性指标。一是老年健康核心信息知晓率不断提高。二是提倡老年人参加定期体检，经常监测呼吸、脉搏、血压、大小便情况，接受家庭医生团队的健康指导。第三项是鼓励和支持老年大学、老年活动中心、基层老年协会、有资质的社会组织等为老年人组织开展健康活动。第四项是鼓励和支持社会力量参与、兴办居家养老服务机构。

在老年健康促进行动中，除了上述9项指标以外，还明确指出医疗机构要为老年人提供挂号就医等便利服务绿色通道；加强社区日间照料中心等社区养老机构建设，为居家养老提供依托等。