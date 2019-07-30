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全面实施水污染防治法 用最严密法治保护水环境

2019年07月30日09:09 来源：中国经济网

　　新华社北京7月29日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨29日在京主持召开全国人大常委会水污染防治法执法检查组第三次全体会议时强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面实施水污染防治法，用最严密的法治保护水环境，满足人民日益增长的优美生态环境需要。全国人大常委会副委员长沈跃跃出席会议。

　　王晨指出，党的十八大以来，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，水环境质量总体保持持续改善势头，但水污染防治任务依然艰巨。此次执法检查坚持问题导向，以依法防治水污染为突破口，推动有关地区和部门积极探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路，推动全社会形成依法保护水环境的良好氛围。

　　王晨强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，把贯彻新发展理念、转变发展方式作为水污染防治的治本之策，努力实现经济社会发展和生态环境保护协同共进。要充分发挥法律刚性约束作用，加大对水污染违法行为的惩处力度。要以保障饮用水安全、城市黑臭水体治理等为重点，推动解决水环境保护突出问题，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。要认真听取国务院有关部门、“两高”等各方面意见，把执法检查报告稿修改完善好，切实增强人大执法检查的监督实效。

(责编：李轶群、杨迪)


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