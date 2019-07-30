世卫组织为何对“新型香烟”敲警钟 

近年来，“加热不燃烧烟草制品”“电子尼古丁传送系统”等一系列模仿传统香烟的电子产品逐渐风靡全球，这些“新型香烟”看似更为“洁净”，且常被包装为戒烟辅助工具或传统香烟的低风险替代物。

然而，世界卫生组织最新发布的《2019年全球烟草流行报告》重点提及了上述产品可能带来的健康风险，提醒人们不要被相关企业的宣传所误导，并呼吁各国政府加强监管，防止此类产品危害公共健康。

不算戒烟

“加热不燃烧烟草制品”是一种新型烟草制品，使用过程中无须点燃，而是通过可充电的加热装置将烟草加热到大约350摄氏度（传统香烟点燃时的温度超过600摄氏度），来产生含有尼古丁及其他化学物质的烟雾，供使用者吸入。这种产品除了含有尼古丁这种使人成瘾的物质外，还会添加一些香味剂等其他成分。

一些烟草企业宣称，与传统香烟相比，“加热不燃烧烟草制品”会大幅降低有害化学物质的产生，因此更为安全。不过，世卫组织报告指出，“加热不燃烧烟草制品”产生的许多有害物质与传统香烟产生的有害物质相似，只不过水平相对较低，但同时这种新型烟草产品还可能产生一些传统香烟不会产生的有害化学物质。

报告指出，没有证据表明“加热不燃烧烟草制品”的危害小于传统烟草制品，使用这种产品还可能促使原本不吸烟的人染上烟瘾。而且，这种产品仍属于烟草制品，从吸传统香烟转而使用“加热不燃烧烟草制品”并不算戒烟。

报告还提出，此类产品目前已在全球40多个国家和地区上市，其宣传营销已对全球控烟努力构成巨大挑战。全球对“加热不燃烧烟草制品”的危害尚未达成一致，而一些制造商正是利用了这一点来误导消费者、逃避现行监管规定。

容易成瘾

与“加热不燃烧烟草制品”不同，“电子尼古丁传送系统”通常不含烟草，而是借助加热含有尼古丁等物质的溶液来产生烟雾供使用者吸入，其主要代表就是市面上常见的“电子烟”。

为吸引消费者，生产商为此类产品准备了原烟味、水果味、巧克力味等多种口味，还设计了酷炫、好玩的外形，有的看起来非常像香烟、雪茄、烟斗或水烟袋，有的则形似钢笔或U盘。

报告指出，“电子尼古丁传送系统”可能比传统香烟产生更少的有毒物质，但仍然会给吸烟者及其周围的人带来健康风险。电子烟所产生的并不像一些生产商宣称的那样只是“水蒸气”，它不仅有尼古丁，还有其他一些有害物质，对健康的长期影响尚不明确。而且，没有充足的证据表明这类产品有助人们戒掉传统香烟。

报告还专门强调了“电子尼古丁传送系统”可能给年轻人带来的不利影响。近年来，“电子尼古丁传送系统”在一些欧美国家受到越来越多年轻人的青睐。2011年至2018年，美国青少年使用电子烟的比例从1.5%快速升至20.8%。尼古丁不仅会对青少年大脑发育造成长期影响，还易使人上瘾。有研究显示，使用“电子尼古丁传送系统”的青少年最终转向吸烟的概率是不使用此类产品青少年的两倍。

加强监管

近年来，很多国家对传统烟草制品采取严格监管措施，较为有力地扭转了烟草蔓延的趋势，但“加热不燃烧烟草制品”“电子尼古丁传送系统”等产品的出现和流行给各国政府的控烟努力带来新的挑战。

这类产品往往打着“烟草替代品”的旗号，在各国管理规范的“真空期”乘虚而入，用似是而非却没有严格科学证据支持的宣传包装自己，对消费者尤其是青少年有很大的蛊惑性。

梳理世卫组织等权威机构基于科学研究所达成的结论，一个基本判断是，“加热不燃烧烟草制品”“电子尼古丁传送系统”等新型香烟均对健康有害，只是程度可能有所不同，而且这些看似“洁净”一些的产品还可能成为吸烟入门产品，把原本不抽烟的人“培养”成传统烟民。

世卫组织由此建议，应将“加热不燃烧烟草制品”作为烟草产品来监管，并考虑将“电子尼古丁传送系统”也纳入此类监管行列。这样，原本适用于烟草产品的严格限制也应适用于这些产品，包括广泛宣传其危害，禁止其刊登广告等。