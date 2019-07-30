“中国天然氧吧”增至115个

2019年“中国天然氧吧”创建活动发布会近日在北京召开。广东省连山壮族瑶族自治县、浙江省青田县、内蒙古自治区阿尔山市、浙江省遂昌县、黑龙江省铁力市等51个地区，荣获“中国天然氧吧”创建地区称号。至此，中国已有115个地区先后获得这一称号。

“中国天然氧吧”创建活动自2016年启动。中国气象局公共气象服务中心主任、中国气象服务协会会长孙健介绍，“中国天然氧吧”创建活动由中国气象局指导、中国气象服务协会发起，旨在落实国家生态文明建设要求，促进地方全域旅游，推动地方绿色经济发展。

中国气象服务协会、中国气象局公共气象服务中心、携程等联合发布的《2019年中国天然氧吧绿皮书》显示，目前，获得“中国天然氧吧”创建地区称号数量居前五名的省份是：浙江省（20个），陕西省（14个），江西省（11个），湖南省（10个），云南省（8个）。

绿皮书指出，对2016—2018年获评的64个创建地区的分析表明，这些地区具备高质量的生态资源：年均负氧离子浓度高，44%的地区达3000个/立方厘米以上；空气质量优，77%的地区全年空气质量优良天数达90%以上；森林覆盖率高，37%的地区达80%以上；旅游气候舒适期长，36%的地区达半年以上。

“中国天然氧吧”创建活动每年开展，由各地区自愿申报，评选专家组经过规范程序，对地区的气候、空气质量、大气负氧离子水平、生态及旅游发展规划、旅游配套情况等进行综合评价，对符合条件的地区予以认定、授牌。从2018年起，除了地面观测之外，中国气象局公共气象服务中心、中国气象服务协会与国家卫星气象中心合作，采用卫星遥感技术，对创建地区的植被覆盖率、空气质量、释氧量及气候舒适度进行计算、分析、解读，核验氧吧生态水平，提高了氧吧评审的科学性与权威性。“创建中国天然氧吧，是气象部门助力旅游、康养等绿色产业发展的重要举措。”中国气象局原副局长许小峰说。（记者刘毅）