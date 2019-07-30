暑期出游的吃货注意 自热食品不能“上机”

7月末已经来到，不少同学利用暑假外出旅游。作为吃货，出门搭飞机时可要注意了，自热食品是不能随身带上飞机的。

7月28日，在广州白云国际机场T2航站楼11号通道内，有一位旅客放假和同学们相约出游，但在通过安检的时候，她所携带的食品却被“拦截”了。究竟是什么食品过不了机场安检呢？原来是近年来流行的自热火锅和自热米饭。

在被安检员告知此食品不能携带后，安检员解释道：“因为自热食品是通过发热包加水，产生蒸汽和高水温来加热食物的，所以这些自热食品都不能携带的。”

这位旅客觉得有点可惜。安检员建议她把发热包取出来，把其他食品带走，这样就不会浪费了。旅客听后也同意该办法，最后便把发热包取出作自弃处理。

白云机场安检人员提醒广大旅客：自热火锅或自热米饭里面的发热包主要成分是焙烧硅藻土、铁粉、铝粉、焦炭粉、活性炭、盐。根据中国《民航旅客禁止随身携带和托运物品目录》第三条：镁铝粉属于危险物品，是不可携带和托运。所以，请广大的吃货们注意，虽然该食品方便，但在搭乘飞机时也存在一定的危险性，在出游前检查好自己的行李物品，以免耽误自己的行程。