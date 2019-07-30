热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

暑期出游的吃货注意 自热食品不能“上机”

李妍

2019年07月30日08:14 来源：广州日报

7月末已经来到，不少同学利用暑假外出旅游。作为吃货，出门搭飞机时可要注意了，自热食品是不能随身带上飞机的。

7月28日，在广州白云国际机场T2航站楼11号通道内，有一位旅客放假和同学们相约出游，但在通过安检的时候，她所携带的食品却被“拦截”了。究竟是什么食品过不了机场安检呢？原来是近年来流行的自热火锅和自热米饭。

在被安检员告知此食品不能携带后，安检员解释道：“因为自热食品是通过发热包加水，产生蒸汽和高水温来加热食物的，所以这些自热食品都不能携带的。”

这位旅客觉得有点可惜。安检员建议她把发热包取出来，把其他食品带走，这样就不会浪费了。旅客听后也同意该办法，最后便把发热包取出作自弃处理。

白云机场安检人员提醒广大旅客：自热火锅或自热米饭里面的发热包主要成分是焙烧硅藻土、铁粉、铝粉、焦炭粉、活性炭、盐。根据中国《民航旅客禁止随身携带和托运物品目录》第三条：镁铝粉属于危险物品，是不可携带和托运。所以，请广大的吃货们注意，虽然该食品方便，但在搭乘飞机时也存在一定的危险性，在出游前检查好自己的行李物品，以免耽误自己的行程。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn