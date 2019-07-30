三伏天靓汤 番茄黄骨鱼汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：滋阴润肤、美白祛斑

推荐人群：适用于夏季炎热所致食欲不振、口干等，以及皮肤易晒黑、晒后易长斑的人群。

材料：番茄3大个，黄骨鱼500克，生姜3片（2~3人量）

烹调方法：先将番茄洗净，每个切成6大块；黄骨鱼洗净，置油锅中煎至两面微黄，铲起；然后烧热铁锅，加入适量清水，武火煮沸后，下黄骨鱼、姜片，改用文火煮10分钟，加入番茄，再煮滚10分钟，调入适量食盐、洒入少许葱花，即可食用。

汤品点评：番茄含有多种营养成分，如胡萝卜素和维生素C，是理想的美容营养果品，番茄中的维生素C具有美白祛斑的作用，对色斑、雀斑、黄褐斑、老年斑均有较好的效果。此外，番茄还含有番茄红素，这种物质具有独特的抗氧化能力，能清除自由基，保护细胞，使脱氧核糖核酸及其基因免遭破坏，能阻止或延缓癌变进程，同时也具有抗衰老作用，能在一定程度上改善肌肤。

不过需要提醒的是，青色番茄含有较多毒性物质（龙葵碱），吃了会感到不适，轻者口腔感到苦涩，严重时还会出现中毒现象。建议将其煮熟后再食用，或买完全成熟的番茄，这样毒性成分就大大减少了。