“北京大学人民医院双心医学临床技能培训课程 ”暨“燕园双心医学论坛”

2019年7月19-21日，由北京大学人民医院心脏中心主办、中华医学会心身医学分会、中国康复医学会心肺预防与康复专业委员会协办的“北京大学人民医院双心医学临床技能培训课程”暨“北大燕园双心医学论坛”，在北京大学人民医院科研楼陆道培报告厅举行。

大会执行主席丁荣晶教授主持开幕式，北京大学人民医院、中国康复医学会心肺预防与康复专家委员会胡大一教授，北京安贞医院马长生教授，中华医学会唐芹教授，苏州大学附属第一医院吴爱勤教授在开幕式上致辞。

本次培训课程邀请到国内心身医学、双心医学、人文医学领域著名专家学者授课，展现双心医学最新认识，提高医学同道对双心疾病的诊断和治疗能力，探讨双心医学人文落地的支点，推广心血管疾病行为学干预的技能。中国工程院程书钧院士做了《精神—情绪—健康》的学术报告， 开篇即指出，医生要从“治疗病人的肿瘤”过渡到“治疗带有肿瘤的病人”，同时指出肿瘤可能是生物进化过程中的一种生命现象。

苏州大学附属第一医院吴爱勤教授做了《躯体不适障碍诊疗进展》的学术报告，详细描述躯体化不适在各系统疾病中的不同表现。

东南大学附属中大医院袁勇贵教授做了《平衡心理疗法临床实践》的学术报告。分享了自己的研究成果，脑成像与行为，提出全新的观点，脑的结构、分泌递质、反应不同，均产生不同行为，甚至疾病。

北京协和医院张抒杨教授做了《精准心脏病学研究进展》的学术报告。指出对精准心脏病学的解析，是通过大数据分析，结合环境等因素对患者提供个体化的诊疗方案。

北京大学人民医院韩芳教授，北京大学医学部时杰教授、北京安贞医院贺建华教授、上海同济医院马文林教授、安阳地区医院刘慧教授、北京大学人民医院丁荣晶教授，新乡医学院第二附属医院任明芬教授，北京大学第六医院王雪芹教授，北京大学人民医院孙瑛教授，北京大学第六医院梁军教授，解放军总医院姜荣环教授，北京大学人民医院曲姗教授，北京大学人民医院张新华教授，北京中医药大学东方医院郭蓉娟教授，北京大学医学人文学院王一方教授，中央音乐学院刘明明教授，中南大学湘雅医院余国龙教授，北京中医药大学东直门医院张立晶教授，北京市第一中西医结合医院姜红岩教授郑州市心血管病医院袁丽霞教授，北京回龙观医院张丽霞教授，河北邯郸市第一医院李志梅教授，上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院王一波教授，天津市胸科医院刘园园教授。课程历时2天，来自全国31个省市200余名学员参加了此次培训课程，学员们对论坛课程设计和讲者的精彩讲课交口称赞。

此次培训课程将双心理念与临床需求相结合，从双心疾病的诊断和治疗基础课程、双心医学前沿进展论坛、双心医学基础研究、临床技能论坛和双心临床实践与演示四个方面进行细致讲解，同时还进行了双心医学工作坊的实践活动，包括巴林特工作小组、认知行为、正念和动机访谈工作坊，除此之外，还有来自其它领域如音乐、音波治疗等现场互动内容，为本次会议注入了新的能量。