聚焦高龄女性孕育难题 2019生殖医学高峰论坛在汉开幕

2019年7月27日，由武汉黄浦中西医结合妇产医院举办的2019生殖医学高峰论坛在武汉会议中心举行。论坛围绕“高龄女性不孕症的难点和热点”进行了研讨，实现了分享成果、交流信息、提高技术、多方合作的既定目标。

大会主席皮洁教授表示：“随着二胎政策的全面实施，高龄妇女不孕症预防与管理面临着全新的挑战，本次会议旨在促进省内外专家学者在高龄女性不孕临床诊治策略方面的交流，为造福广大不孕患者而不懈努力”

湖北省医学会副秘书长孙铁汉先生表示：“武汉黄浦医院举办本次大型学术论坛使这样一个热点问题得到更加深入的研究，也对今后的诊疗有所借鉴和启发，此次学术会议的胜利召开，对生殖医学的不断发展起到了很好的推动作用。”

为期一天的会议议程中，多位生殖医学专家从各个方面对高龄女性不孕的诊疗进行了讲解，讲题内容丰富多彩。从专业层面提出了临床诊治的新方法、新策略。武汉大学人民医院生殖医学中心谢青贞教授首先为我们讲解了《中国高龄不孕女性辅助生殖临床实践指南》。对治疗高龄不孕女性提出了规范的诊治方略。此外，广西壮族自治区妇幼保健院生殖医学中心创始人张波教授的《GnRH-α长方案降调节适用于高龄不孕妇女吗？》对临床高龄不孕妇女辅助助孕促排方案的选择，有了更加清晰的认识，吸引了与会同仁的关注。

湖北省妇幼保健院生殖医学中心郑洁教授讲解了《异常子宫出血的诊断和治疗》，提出了更加科学、规范的诊断和治疗原则。华中科技大学同济医院生殖中心艾继辉教授主讲了《扳机策略临床之我见》，通过列举大量的临床数据，强调了选择最佳的扳机时机是试管婴儿成功的关键。同时阐述了双扳机理论，给广大同行提供了新的治疗思路。紧接着由武汉大学中南医院生殖医学中心周春教授讲解了《卵巢功能减退性不孕症的评估与治疗》，通过评估卵巢储备功能和发育潜能，对卵巢功能减退性不孕症提出了切实可行的治疗策略。

山东中医药大学第二附属医院生殖医学科崔薇教授主讲的《中西医结合在高龄不孕女性治疗中的应用》让大家眼前一亮，突出了祖国传统医学中医特色，尤其是经皮穴位电刺激在促进卵泡成熟、改善子宫内膜容受性等方面效果显著，给我们开阔了新的诊治思路。三峡大学仁和医院生殖医学中心雷小敏教授带来的课题是《绝经妇女性激素补充治疗的选择》，对绝经期妇女在补充雌孕激素时如何平衡利益和风险。讲述了自己的观点和见解，为基层临床工作指明了方向。武汉黄浦中西医结合妇产医院生殖医学中心的皮洁教授作为本次会议的东道主，同样也是诚意满满的分享了自己的学术干货《反复种植失败的胚胎移植策略》，讲解反复失败的实验室相关因素和应对策略。

武汉黄浦中西医结合妇产医院生殖医学中心胚胎实验室高亚可主任，对ART实验室相关技术经验进行了讲解，分享了实验室的前沿技术如胚胎发育实时监控、卵子保存技术等。同时强调了实验室运行各环节质量控制的重要性。武汉大学人民医院生殖医学中心徐望明教授的课题为《高龄女性不孕诊治指南》，对高龄女性生育的现状、综合讲解了生育力评估、孕前咨询与风险评估，以及妊娠合并症及促排卵方案的灵活应用等要点内容，进行了精彩的讲解。华中科技大学同济医学院附属同济医院妇产科李豫峰教授分享《高龄女性激素变化》，重点从女性生理期衰老的分期及激素分泌变化，结合多年的临床实践经验，对H-P-O性腺轴的调控作用进行了深入浅出的讲解，为高龄女性的临床助孕提供了可行的治疗思路。

本次会议的内容涵盖了生殖医学领域近年来高龄不孕女性诊治难点、热点以及临床诊治新进展，凝聚了众多一线生殖医学专家的心血和成果。大会主席皮洁教授对会议进行了总结，她指出生殖医学近年来取得了迅猛的发展，高龄不孕女性临床诊治策略不断优化进步，同时也面临诸多挑战。本次会议设置的专家点评环节，不仅帮助广大同行更加清晰的把握核心要点，同时也补充了相关课题知识，便于大家理解应用。

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