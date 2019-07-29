“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛长春站开赛

7月25日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛长春站火热开赛。

翻开长春的简介，长春是一座“冬美夏凉”的城市，更是享有“北国春城”的美誉。在长春，广场舞有着良好的群众基础，每到傍晚，各个广场到处飘扬着动人的舞蹈旋律，闪耀着优美的广场舞身影。

百余名参赛选手在导师指导下，齐跳金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

根据赛制安排，初赛分为“规定曲目”和“自选曲目”两个环节。每一场初赛，在导师带领舞者热身及培训之后，就进入了规定曲目比赛环节。在规定曲目环节，参赛舞队统一着装演绎指定舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场评委将根据舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌进行打分。在自选曲目环节，舞队则将在编舞、着装、情节设置等多方面的比拼。

参加此次比赛的吴阿姨对记者说，参加这样的活动很开心，自己到现场才发现有这么多爱跳广场舞的朋友，大家一起跳同一支舞感觉很不错。她还表示，主持人讲的运动小知识和广场舞比赛的规则知识都非常专业，以前都没听到过这样的知识，学到了不少。

舞动心炫艺术团《草原的月亮》

舞长沈怡芳舞蹈队《康巴情》

《康巴情》是一首节奏感较强的舞曲，参赛者们身着艳丽的藏族服饰，踏歌而舞，动作整齐，情绪饱满，用热情感染了现场的观众，舞出了最炫民族风。

领队金阿姨说，舞长沈怡芳舞蹈队的成员来自不同的单位、不同的居住小区，姐妹们克服很多的困难，特别是排练时间和地域上的困难。但是最重要的是我们收获了快乐、健康和友谊这就足够了！

全安社区艺术团《梦见你的那一夜》

首山快乐舞蹈队《祖国你好》

在当天比赛结束之时，大妈们自发地用扇子拼出了本次主题“2019金龙鱼 1：1：1”的字样，用他们的热情表达了对此次活动的热爱和支持。

韵之美《梨花颂》

包子舞蹈群《梦里水乡》

广场舞热爱者参加套圈赢油小游戏

在活动现场，观众们不仅可以一饱眼福，还能够一饱口福，赛场周边设有金龙鱼的游戏互动区，营养大厨在现场用金龙鱼调和油烹制出色香味美的食物，将美食与营养、健身与娱乐融于一体，将“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心。

舞队成员在金龙鱼油品展示区合影留念

2018年12月，益海嘉里旗下品牌金龙鱼在经过严格筛选后，成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方粮油产品赞助商、中国奥委会官方粮油产品赞助商，2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会、2024年巴黎奥运会中国体育代表团官方粮油产品赞助商，金龙鱼米面油牵手三大奥运会，为消费者打造健康新五环，这不仅是对金龙鱼品质的高度认可，更是给金龙鱼沉甸甸的责任，金龙鱼将一如既往地奉献世界级粮油产品，持续助力国人健康生活品质的提升。

现场围观的王阿姨说，食物搭配吃才健康的理念已经深入人心，通过本次活动才了解到，原来油跟其他食物一样也需要多样化，油中的脂肪酸，分为饱和脂肪酸，单不饱和脂肪酸，多不饱和脂肪酸，三类脂肪酸对人体各有益处，缺一不可，果然是吃油无小事，健康大不同呀！作为家庭的“菜篮子”，她表示以后一定要依照科学知识来选择健康的食用油，为家人的健康把好第一道关。

第一天比赛结束后合影留念

据悉，本次比赛共分两个阶段，前三天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出15支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。