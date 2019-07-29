“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛杭州站火爆开启

7月24日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛杭州站在拱墅区万达广场火热开赛。据了解，本次杭州赛区吸引了上百支参赛队。

杭州，青山绿水，堪称最美江南；杭州物产丰富，素有“鱼米之乡”、“丝绸之府”、“人间天堂”之美誉；杭州美在美景、美食、更美在健康活力。7月下旬的杭州，梅雨季节刚结束，暑热湿盛，但是丝毫没有影响市民们健身的脚步与热情。从24日下午开始，他们要陆续赶赴一场美丽与健康相约的盛大聚会。

赛前打造精致妆容 把最美的给大家

万达广场中央，百人共舞动金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

参赛队员们统一着装并表演金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场评委根据舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌进行打分。

“千里迢迢来杭州，半为西湖半为绸”。“杭州”“丝绸”“旗袍”，这三个词有着天然契合的气质。一方水土一方人，杭州的温柔婉约之美早已融进了旗袍、油纸伞、团扇、山水之中。美轮美奂的旗袍秀表演成为了本次“金龙鱼1:1:1舞出好比例”人民广场舞大赛杭州站自选舞环节独特的地域特色与魅力。

杭州站的旗袍秀舞蹈之多，远远胜过其他赛区。她们时而典雅、时而富丽、时而摩登、时而婉约的演绎，带来了一场视觉盛宴，现场观众为止驻足拍照，看得如痴如醉。

旗袍秀演绎除了杭州城市的古典气质，更以一种特殊的风格将广场舞这个全民健身的运动赋予了传统文化的深邃底蕴。

风筝误——闻堰旗袍队

“全民健身秀风采，以舞会友展英姿”。杭州之美，美在古典，更美在健康的生机与活力。为了献礼新中国成立70周年，许多舞队也选择了红色题材作为自选曲目。让观众感受到人们对健康新生活的热爱，也展现出奋发有为、老有所乐的精神状态。

我和我的祖国——舞起来舞蹈队

沂蒙小调——嘉德广场舞蹈队

今天是你的生日——阳光舞蹈队

我和我的祖国——杭州快乐柔力球队

初赛首日，有这样一支特殊的舞蹈队引起了记者的关注。他们是杭州快乐柔力球队，他们在转凳上完成表演的，他们也是首届全国残疾人柔力球大赛的冠军队。

“我们全是由残疾人组成的，队员们有大腿高位截肢的、髋关节置换过的、还有很多是小儿麻痹、还有车祸遭受重伤的。”领队王阿姨介绍说，组队10多年了，我们每周都要抽2个小时坚持健身运动，虽然我们是残疾人，但也要锻炼、也要健身、更要快乐生活。

王阿姨称自己也是左腿小儿麻痹，刚动过手术还未痊愈。但在交谈中，她的眼神自始至终都充满着乐观、自信。“我们这些队员的家庭都非常幸福，所以我们很珍惜。今天来参赛，主要是展示我们的实力，给他家传递快乐健身的理念和精神。”

这就是杭州人对待健康生活的一种态度和信念。而在人民广场舞大赛这个平台则让这种健康精神闪光、放大并且影响更多的人。

健康的生活不仅要有健康的体质、健康的心态，更需要日日健康的饮食。杭州人会动、更会吃，杭帮菜历史悠久，杭州更是美食之都。活动现场，主持人也与队员们和现场观众就如何选择健康营养地食用油进行了有趣的科普互动。

科普互动

参与互动的刘阿姨说，这个环节让她学到了平衡营养、膳食均衡的科学用油观。自己在家里也一直用的是调和油。听了今天的科普知识以后，会选择更健康的食用油，为家人烹饪出营养健康的食物。

据悉2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，这不仅是对金龙鱼品质的认可，更是给金龙鱼沉甸甸的责任，不断助力国人健康生活品质的提升。用奥运的品质为健康中国加油！

活动现场，主办方还设置了金龙鱼“套圈”游戏区，吸引大朋友、小朋友参与互动，在重温童年的乐趣之时，“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念也得到了深入的理解。

套圈游戏互动区

比赛结束后队员们在互动区留影

“以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念”，是此次广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼2018年牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会之后，大力推广健康生活方式的有益实践。

初赛参赛队伍在比赛结束后合影留念

据悉，本次比赛共分两个阶段，前四天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。 想要报名参赛了解更多赛事信息，扫码添加小程序吧。