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中医诊所分会年会在杭召开 共话基层中医发展

2019年07月29日14:39 来源：人民网-人民健康网

7月25日，中国民间中医医药研究开发协会中医诊所分会首届年会在杭州隆重举办。本次年会旨在更好助力落实中医药发展战略规划，团结广大基层中医，搭建学术交流平台，扶持帮助基层中医，助力中医药事业发展。

原卫生部副部长何界生表示，一直以来，国家都高度重视中医药事业的发展。中医诊所是国家重点支持的基层医疗资源和中医药产业发展的重要渠道，是国家实施分级诊疗的重要载体。本次中医诊所分会首届年会的召开，是落实健康中国战略的一个具体举措，是促进中医药事业发展的有效形式，是推动基层医生队伍建设、乡村卫生事业发展的一个非常好的平台。

国家中医药管理局原副局长吴刚表示，中医药事业的发展，必须秉承开放、交流、融合的态度，同时还需要基层中医诊所积极配合健全服务体系，提高中医药服务能力和诊疗水平，突出中医药服务特色，发挥中医药优势。

国医大师唐祖宣在大会中强调，中医药事业是一项伟大的事业，要把中医药继承好、发展好和利用好，就要不忘初心、牢记使命，发掘中医药临床宝库，继承、发展、利用，三者之间相辅相成，缺一不可。中国民间中医医药研究开发协会会长陈珞珈在致辞中表示，基层医疗机构、基层医生、基层医护人员，在中医药事业发展中起着重要的作用，在未来，基层医疗事业必将发光发热，更加精彩。

会上，中国民间中医医药研究开发协会中医诊所分会会长、好医生药业集团董事长耿福能做了年度主题报告，介绍了我国中医诊所发展现状，中医诊所分会主要工作情况，以及未来发展的四点规划。耿福能会长表示，中医药是中华民族的医药，中国人的医药。国家高度重视中医药发展，广大中医药工作者应该抓机遇、树品牌、强学术、频交流，共同促进中医药事业健康发展。

此次大会还采用了同步直播的方式，云南、山西、四川、湖北、广东、河北 河南、辽宁、山东、浙江十个省区的省会城市联动举办。

(责编：聂丛笑、杨迪)


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